Ator da Record, Jeff Machado, está desaparecido há duas semanas

Jeff Machado, ator da novela "Reis", da Record, está desaparecido há duas semanas. A família notou o desaparecimento após perceberem a situação de abandono que seus oito cachorros estavam.

VEJA MAIS

Além de atuar, o ator estudou jornalismo e cinema no Rio de Janeiro. Ativo nas redes sociais, Jeff mostrava sua rotina, com treinos, bastidores do trabalho, seus animais, pelos quais, segundo a família, ele é apaixonado.

Segundo o jornal, "Balanço Geral RJ", Jeff não se comunica com a família há dias. De acordo com os familiares, o ator não atendia as ligações desde o último dia 13, com a justificativa de que o celular estava com problema. Em 4 de fevereiro, ele não respondeu mais mensagens. Porém, a família já havia desconfiado dos textos enviados por ele com erros de português, fato que não era comum para o ator.

Os pets do ator foram encontrados onde ele mora por uma ONG. Dois dos oito cachorros que tinha foram encontrados mortos e um está desaparecido.

“Informações recebidas pela família dão conta de que ele teria recebido uma proposta de trabalho para São Paulo. Parentes foram até a casa de Jeff aqui em Guaratiba, aqui no Rio, e encontraram todos os documentos e cartões dele”, afirmaou o programa.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)