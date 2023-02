Morre Carlos Saura: Cineasta espanhol tinha 91 anos

O diretor espanhol Carlos Saura morreu nesta sexta-feira (10), devido a uma insuficiência resporatória, segundo informações do jornal "El País".

Com 91 anos, Saura era um dos mais conhecidos e renomados diretores da Espanha. A sua lista de filmes de sucesso inclui produções como "Cría cuervos" (1976), "Bodas de Sangue" (1981) e "Carmen" (1983). Este último foi indicado ao Oscar de "melhor filme estrangeiro".

De acordo com o jornal espanhol, o cineasta receberia o Prêmio Goya de Honra no próximo sábado (11). Segundo o diretor da academia, Fernando Méndez-Leite, o profissional será homenageado de forma póstuma pelo seu extenso trabalho.

Mesmo com idade avançada, Suara teve seu último lançamento no cinema em 2022, com o filme "Las paredes hablan".

Confira o trailler do clássico "Carmem", de Carlos Saura.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)