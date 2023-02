Morre Burt Bacharach: Músico e compositor tinha 94 anos; confira seus maiores sucessos

Conhecido por sucessos como "Raindrops Keep Fallin' on My Head" e "I Say a Little Prayer", o músico e compositor Burt Bacharach morreu, aos 94 anos, nesta quinta-feira (9). A informação foi confirmada por pela agente dele, Tina Brausam.

O sucesso do americano não vem de hoje. Desde os anos 1960 suas canções são conhecidas e, inclusive, foram gravadas por personalidades conhecidas como a cantora Dione Warwick. Ela é a voz da música "I Say a Little Prayer".

Bacharach também conquistou prêmios com suas composições, tendo já ganhado três estatuetas do Oscar com trilhas sonoras de filmes. Ele levou o prêmio de "Melhor Trilha Sonora e Música Original", em 1982, com o filme "Arthur, o Milionário Sedutor" e "Trilha Sonora", em 1970, com o longa "Butch Cassidy". Na trilha do filme protagonizado por Paul Newman, o maior destaque foi "Raindrops Keep Fallin' on My Head", interpretada por B. J. Thomas.

Grammy

Além de ter conquistado seu espaço na mais importante premiação do cinema, o músico também foi destaque no Grammy. Bacharach foi indicado 21 vezes e levou o prêmio 6 delas. Mais recentemente ganhou o Álbum de Pop Instrumental, em 2006, e um prêmio pela carreira em 2008.

Confira as canções mais conhecidas do compositor e as que ganharam prêmios

"That's What Friends Are For"

Música que levou o Grammy de Música do Ano, em 1987.

"Raindrops keep fallin' on my head"

Foi um grande sucesso no Brasil e ganhou diversas versões, como a “Gotas de chuva na minha cuíca”, do Trio Mocotó. Ganhou a estatueta do Oscar de Canção Original.

“I say a little prayer”

Muitos conheceram essa canção na versão reggae de Diana King. Foi parte da trilha sonora do filme "O casamento do meu melhor amigo”.

“(They long to be) close to you”

É considerado o maior hit da dupla Carpenters. Quando lançada, em 1970, ficou durante quatro semanas no topo das paradas de sucesso dos Estados Unidos. Mais tarde ficou conhecida como música tema dos personagens Marge e Homer, de “Os Simpsons”.

“Arthur's theme (best that you can do)”

Ganhou como tema do filme “Arthur, O Milionário Sedutor”. O sucesso foi tamanho que a canção chegou no topo da Billboard e ganhou o Oscar.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)