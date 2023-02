Cantor de Rap, T Jotta morre aos 29 anos; saiba a causa da morte

O rapper T Jotta, nome artístico do cantor de rap Otavio Tavares, morreu na última terça-feira, 7, por volta de 16h30, após uma parada cardíaca causada por uma infecção bacteriana, na cidade de Anápolis, em Goiás. O artista estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no município goiano.

De acordo com informações de familiares, o rapper teria uma doença autoimune e faleceu ao contrair uma doença bacteriana que teria evoluído. A complicação da infecção teria gerado uma sepses, que é desencadeada por uma resposta inflamatória sistêmica acentuada diante de uma infecção.

T Jotta tinha alcançado mais de 6,5 milhões de visualizações no Youtube. Sua última música lançada foi “Pivete do Fundão”, em que ele narra episódios vividos do tempo em que era estudante.