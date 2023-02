Filhas de Glória Maria continuarão morando em mansão após a morte da jornalista

O economista Paulo Mesquita, tutor das filhas de Glória Maria, jornalista que morreu na última quinta-feira (2), decidiu que as duas jovens continuarão a morar na mansão alugada onde viviam com a mãe na Gávea, bairro nobre do Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

Segundo a colunista Lu Lacerda, do portal iG, Maria, de 15 anos, e Laura, de 14, devem permanecer lá durante o período de luto e receberão a ajuda de amigos e familiares neste período difícil. Após alguns meses, Paulo irá decidir onde as duas irmãs irão morar.

O colunista Bruno Astuto e Roberto Marinho Neto, que também são padrinhos das jovens, participarão da decisão a respeito da moradia das filhas de Glória Maria.

Filhas de Glória Maria dão entrevista ao "Fantástico"

No último domingo (6), Maria e Laura concederam entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo, onde falaram da relação com a mãe. Em um trecho, as jovens falaram sobre a rotina de viagens de Glória Maria, uma das repórteres mais renomadas da emissora:

“Sempre que ela viajava, ela pegava, eu lembro, ela pegava um batom dela e aí ela normalmente viajava antes da gente... A gente estava dormindo, né? E aí ela escrevia no espelho alguma coisa: 'Mamãe foi viajar, volto logo, te amo”, contou a filha mais velha.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)