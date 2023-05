Quem é Bruno Rodrigues, ex-Globo, suspeito de matar o ator Jeff Machado

Bruno de Souza Rodrigues é um dos suspeitos de envolvimento no assassinato de Jeff Machado. Sua identidade foi revelada pelo Fantástico, da TV Globo, no último domingo, 29.

Inclusive, ele trabalhou na Globo até 2018, mas foi demitido da emissora carioca.

A Globo disse que tem colaborado com as investigações, detalhando como se deu o desligamento do rapaz.

O advogado da família de Jeff Machado, Jairo Magalhães, informou que a principal linha de investigação da polícia é que o suspeito tenha enganado o ator, com a promessa de ganhar um papel em uma novela global.

Bruno estava em posse as chaves da casa e do carro de Jeff, além dos cartões de crédito do ator, com os quais fez movimentações na conta dele.

De acordo com o Fantástico, foi o suspeito quem abriu a residência da vítima quando o irmão do artista foi até o local para tentar descobrir alguma pista sobre o sumiço.

Além disso, Bruno também foi o responsável por registrar o desaparecimento do ator, em janeiro. Para a Polícia, ele justificou estar com as chaves dos bens porque o próprio artista tinha deixando com ele ao viajar para São Paulo a trabalho.

Já a mãe do ator, Maria das Dores Machado, disse que Jeff teria pagado uma quantia alta a Bruno para conseguir o papel prometido. “Pagou R$ 12 mil, depois R$ 2 mil porque tinha que fazer uma filmagem, mais R$ 2 mil porque não sei o que… Você tem um sonho que ele é tão forte dentro de ti que a impressão é que você fica cego para a realidade”, afirmou ela ao Fantástico.