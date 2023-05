Missa de corpo presente do ator Jeff Machado será transmitida pela rede social

Neste sábado (27), a partir das 13h30, direto de Araranguá, em Santa Catarina, será o sepultamento do ator Jeff Machado e a missa de corpo presente será transmitida pela rede social do artista. Depois de quatro meses desaparecido, o corpo do ator foi encontrado em um imóvel, em Campo Grande.

As investigações estão encaminhadas pela Polícia civil do Rio de Janeiro. De acordo com o jornal Extra, novas testemunhas deram depoimento à polícia, na última sexta-feira (26). Uma das informações divulgadas pela família do artista é que ele tenha sido vítima de um suposto amigo que teria se aproximado do ator por interesse. No entanto, a motivação do crime ainda é um mistério.

Conforme um dos depoimentos de amigos do ator, esse homem teria se aproximado do artista com interesse de “ajudá-lo ”. O homem passou a frequentar a casa de Jeff e, aos poucos, foi ganhando espaço e tomando conta da rotina so ator.

O ator estava desaparecido desde o dia 27 de janeiro e só foi encontrado pela polícia na última segunda-feira (22). O corpo estava amarrado, dentro de um baú trancado e enterrado a dois metros de profundidade. Sobre o baú, havia uma grossa camada concreto, removida pelos agentes com ajuda de uma britadeira. O corpo estava escondido nos fundos de uma casa.