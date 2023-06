Caso Jeff Machado: Cartão de crédito do ator foi usado após a morte

A fatura do cartão de crédito do ator Jeff Machado do mês de fevereiro foi entregue à polícia na última segunda-feira (29), onde apresenta movimentações realizadas após o dia 23 de janeiro, data do desaparecimento do ator.

No documento, anexado no inquérito investigativo das autoridades, há quatro transações realizadas do dia 23 ao dia 25 de janeiro, com valores que somam R$ 5.392,02. Foi identificado, ainda, movimentações na conta bancária de Jeff.

"Achamos que essa fatura pode conter pistas que podem ajudar a polícia a identificar os envolvidos na morte do Jeff ou trazer outros elementos importantes para a investigação", disse Jairo Magalhães, advogado que representa a família do ator.

O carro do ator também foi multado no dia 23 de janeiro, às 20h26, por bloquear uma viatura policial em Guaratiba, Zona Oeste.

Transações

1ª Transação no dia 23/01/2023 de R$ 22;

2ª Transação no dia 25/01/2023 de R$ 680;

3ª Transação no dia 25/01/2023 de 2 parcelas de R$ 750;

4ª Transação no dia 26/01/2023 de 3 parcelas de R$ 1.063,34.



Totalizando uma movimentação suspeita de R$ 5.392,02.

VEJA MAIS

A equipe da Delegacia de Descoberta de Paradeiros do RJ informou que há indícios de que Jeff Machado morreu no final do mês de janeiro, fato esse que tanto a mãe do ator, Maria das Dores Machado quanto o amigo veterinário, André Meirelles, já desconfiavam.

“Falei com o meu filho no dia do aniversário dele, dia 19 de janeiro, e no dia 21. A partir do dia 23 eu ligava para ele e ele dizia: ‘Não posso falar, mãe’. E respondia umas coisas escritas no WhatsApp que eu sentia que não era o meu filho que estava escrevendo”, contou Maria das Dores.

André alegou que falou com o amigo no dia 22 de janeiro. Em seguida, na ocasião dos cachorros abandonados, André teria tido contato pelo whatsapp com, supostamente, Jeff Machado, para ajudar a recolher os animais.

O veterinário também estranhou quando pediu para o ator ligar ou mandar áudio explicando melhor o que tinha acontecido e recebeu como resposta que “não seria possível porque o telefone estava ruim por ter caído no vaso sanitário”.

O laudo da necropsia do ator indicou que ele pode ter sido morto por asfixia ou estrangulamento, mas não conseguiu determinar com exatidão.

Jeff foi sepultado no dia 27 de maio, em Araranguá, Santa Catarina, onde nasceu.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)