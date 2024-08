Reiner une funk brasileiro, carimbó e ancestralidade em seu novo single ‘Elã’

O cantor e compositor paraense Yuri Reiner, lança nesta quinta-feira (15/8), o single “Elã”, faixa-título que dá nome ao seu primeiro álbum de estúdio. A música, que já está disponível nas plataformas digitais de streaming, faz parte do projeto apoiado pelo Edital de Música da Lei Paulo Gustavo no estado, e marca o início dos trabalhos do disco completo, previsto para ser lançado em outubro deste ano.

Confira:

Ao Grupo Liberal, Reiner revelou que compartilhar “Elã” no dia da Adesão do Pará à Independência do Brasil não foi por acaso. O artista vê a data como um símbolo de identidade cultural do estado, conectando a música ao espírito da Cabanagem e à luta histórica do povo paraense.

“Essa canção é o início da minha ‘revolução cabana', em que trago muita gente comigo, artistas gigantes e de peso da música amazônida”, acrescentou .

Segundo o cantor, a escolha do nome "Elã" está profundamente ligada ao conceito do filósofo francês Henri Bergson, que cunhou o termo "Elã Vital" para descrever um impulso criativo e produtivo inerente à vida.

"’Elã’ é a força que não deixou a cultura tradicional morrer e que faz o carimbó, o lundu, o boi, o nosso samba ser tocado até hoje em locais públicos da cidade”, complementou o artista.

Ele explica que a nova música mistura congo de ouro, funk brasileiro, carimbó e eletrônica, é resultado de três anos de intensa pesquisa e diferente de tudo o que já produziu até então.

"Meu intuito é fazer as pessoas perceberem que a origem do funk e do carimbó é muito similar. O grande ponto de partida dessa música é, também, exaltar a ancestralidade do nosso povo e mostrar que tanto o passado, o presente e o futuro são ancestrais e que devemos mergulhar na nossa história e em nossas raízes que são tão profundas mas também tão fáceis de acessar todos os dias.”, afirmou.

Reiner enfatizou a importância da participação de crianças no coro de "Elã", gravado na ONG Barca Literária, localizada na Vila da Barca, região metropolitana de Belém. "As nossas crianças são exatamente isso: o futuro, o presente e o passado evoluindo constantemente na nossa frente”, revelou sobre a proposta.

Questionado sobre a sonoridade do novo single, o artista explicou que as suas músicas costumam ser mais para baixo, mas ‘Elã’ vem com o que Reiner intitula ‘sangue nos olhos para fazer a cabeça das pessoas explodirem com o que ele conseguiu fazer’.

"A mensagem é reta, séria e comprometida em fazer as pessoas entenderem que não há pecado em ser amazônida, nossos tambores foram perseguidos e sufocados durante muito tempo nessa capital, mas eles nunca esmoreceram”, afirmou Reiner sobre a proposta da música.

A produção musical de "Elã" ficou a cargo de Léo Chermont. Ela também é acompanhada por um visualizer com imagens de Duda Santana e direção criativa de Vinny Araújo. A equipe envolvida na criação do visualizer também inclui Maíra Martins, responsável pelo figurino, e Ísis Penafort, que assinou a maquiagem.

“Fiz essa canção ao lado de Isma Rodrigues, que tocou bateria e percussão. Também tem participação do Diego Fadul, que mixou o disco, e o Grammy Winner Felipe Tichauer, que já masterizou discos de artistas como Pabllo Vittar, Metá Metá e Céu”, acrescentou.

PRIMEIRO ÁLBUM DE ESTÚDIO

O álbum, que será lançado em outubro, de Reiner, está dividido em dois lados: Terra e Água. "O lado Terra é muito pesado e lá tem funk, rap, rock, opanijé, congo… um lado mais negro da nossa cultura, enquanto o lado Água explora mais o carimbó, o samba e ritmos indígenas”, explicou o artista.

Segundo ele, o projeto nasceu do contato que ele teve na residência LabSonora, organizada pelo Se Rasgum e pela organização manauara LabVerde, no qual ele conheceu algumas comunidades indígenas durante oito dias de barco no Rio Negro, no Amazonas.

Reiner promete que o disco será uma obra intensa e rica em referências culturais, com 11 faixas, incluindo duas versões de músicas que marcaram a trajetória do artista. “É o primeiro trabalho e vem cheio de expectativas, infelizmente. Posso dizer que dentro desse disco tem as melhores músicas que já fiz na vida”, afirmou.

Com exclusividade, ele adiantou que será feita uma audição do disco no dia 5 de setembro, no Ná Figueiredo, no bairro de Nazaré, com uma apresentação especial ao lado do DJ Digestivo.

"O disco ‘Elã’ é recheado de participações incríveis de artistas da minha geração mas também de baluartes da cultura amazônida", conclui, mantendo o suspense sobre as colaborações que estarão no álbum.