Rayane Cardoso é a estrela do ‘Gata da Capa’ desta semana

A influenciadora digital Rayane Cardoso, de 21 anos, mostrou todo seu carisma e sensualidade no ensaio “Gata da Capa” desta semana. O projeto, promovido pelo jornal Amazônia, sob a curadoria e fotografia de Neto Soares, busca valorizar e incentivar a autoestima feminina com ensaios espontâneos cercados de arte e profissionalismo.

A influenciadora digital de 21 anos brilhou nas lentes do fotógrafo Netos Soares

O local escolhido para o ensaio da semana foi a Praia de Perimirim, localizada no município de Augusto Corrêa, no Pará. Segundo o fotógrafo Neto Soares, o espaço foi bastante aproveitado para ressaltar a beleza da jovem. “Aproveitamos muito dos ambientes que tinham nesse cenário além de explorar as belezas naturais”, reiterou.

Rayane, que já era uma admiradora do trabalho do fotógrafo, afirmou que se sentiu muito feliz com o convite para participar. A proposta surgiu por meio das redes sociais. “Já conhecia ele através do Instagram e acho um excelente profissional”, ressaltou a musa.

Para a influencer, a experiência de ser fotografada por Neto Soares é única. Dentre as qualidades do profissional, ela destacou sua criatividade e profissionalismo em capturar os melhores cliques e poses.

“Ele conseguiu capturar minha autenticidade, ideias de poses e cenários especiais, resultando em fotos que celebram minha feminilidade”, afirmou Rayane. A loja Gisbela Outlet e o Pousada Ajuruteua foram os parceiros.

O resultado foram mais de 30 fotos que enaltecem a tropicalidade da musa. Questionada sobre o que o público pode esperar do ensaio, Rayane aponta a autenticidade da sua beleza com poses naturais.

“Minhas fotos tem cenários conectados às minhas origens, destacando a beleza normal da sensualidade feminina”, complementou.

A influenciadora falou ainda sobre a importância de valorizar a beleza feminina em suas mais diversas formas. Para ela, o projeto “Gata da Capa” trouxe um empoderamento a mais para sua autoestima e ajudou a quebrar estereótipos de forma artística.

“Mulheres têm direito de se sentirem fortes e bonitas, independentemente de padrões. Inspiro outras a abraçarem autenticidade, liberarem inibições e celebrarem individualidade”, declarou.

Mas não basta cuidar apenas da beleza exterior para se sentir bonita. Rayane destacou, que entre os principais cuidados necessários está a saúde mental e física. Ela também listou a hidratação, nutrição equilibrada, sono de qualidade e bons relacionamentos. “Metas realistas, celebração das conquistas e gratidão diária são vitais”, acrescentou.