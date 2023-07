Marta Antunes é a Gata da Capa da última semana de Julho

A Gata da Capa desta semana do projeto do Jornal Amazônia é a advogada, modelo e Rainha das Rainhas Marta Inez Antunes, 30 anos. Estampando a última edição de verão, Marta posou para o fotógrafo Neto Soares no Chalé das águas, no Acará, interior do estado. Confira!

Neto Soares destaca que o convite foi feito a jovem e a locação reflete o clima do verão paraense. "Marta é modelo e Rainha das Rainhas. A locação escolhida foi o Chalé das águas, no Acará. Continuamos trazendo o clima de verão e a sensualidade que esse calor trás", disse.

Marta Antunes respondeu sobre como recebeu o convite e o que achou de fazer um ensaio artístico sensual. "Fiquei muito feliz pela oportunidade de realizar o ensaio para a gata da capa desta semana. Trabalho com minha imagem desde os 16 anos de idade, no entanto ainda não havia feito algo parecido por receio e vergonha. É libertador aos 30 anos, após um filho, poder entregar sensualidade e estar em paz com meu próprio corpo", revelou.

Sobre o projeto Gata da Capa, ela conta que sempre acompanhou e se sentiu lisonjeada em fazer parte. "O projeto gata da capa é sinônimo de diversidade, já vimos aqui diversas belezas e singularidades, fico radiante por fazer parte desse time", contou.

Trabalhando há quase 15 anos com sua imagem pública, Marta acredita que o projeto se soma ao trabalho que vem executando e que utiliza as redes para isso. "A soma deste ensaio não veio somente pelo reconhecimento e mídia proposta. Mais ainda pela doce descoberta do quanto um ensaio sensual pode ser leve e satisfatório. Se tornando assim, uma excelente oportunidade profissional e pessoal", avaliou.

A modelo destaca que é importante valorizar a saúde e que na sua opinião, corpo e mente estão conectados, por isso, valoriza e cuida de ambos. "De modo que um afeta o outro. Uma saúde física debilitada pode favorecer o aparecimento de problemas mentais. Assim como problemas mentais afetam diretamente nosso corpo… Eu busco cultivar bons hábitos, não só praticando atividades físicas ou mantendo uma alimentação equilibrada, também procuro praticar ações, valores e pensamentos que me mantenham no caminho de uma mente saudável. Também gostaria de lembrar que a fé em Deus é uma força poderosa e com ela você se torna inabalável", completou.

A partir de suas experiências, a criadora de conteúdo digital também deixa algumas dicas de cuidados e compartilha sua rotina. "Eu levanto a bandeira da importância da prática de atividades físicas. Amo musculação e Muay Thai. Tenho prazer em treinar e em me cuidar. Fico muito feliz quando amigas e seguidoras me mandam mensagens dizendo que se inspiram na minha dedicação e resultados. Isso é gratificante", disse.

"Costumo postar bastante sobre treinos e alimentação. Viver fitness é minha paixão. Assim como posto bastante sobre o meu filhote, como uma boa mãe coruja estou sempre ‘babando’ a minha cria. (Risos)", comentou entre risos.

Marta ficou feliz com o resultado das fotos e não consegue destacar uma favorita, pois ficou apaixonada por todas. Elogiou o fotógrafo Neto Soares pelo trabalho. "Gostei bastante das fotos que fizemos em uma rede em frente ao chalé. Mas arrisco dizer que gostei de absolutamente tudo! Eu só consigo tecer elogios ao fotógrafo Neto Soares. É um profissional sensacional! Consegue tornar o ensaio leve e alto astral. Me senti super à vontade. E a locação das fotos é um lugar lindo", finalizou.