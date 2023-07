Keyciane Gugel exibe beleza e sensualidade no 'Gata da Capa'

O ensaio do projeto "Gata da Capa", do Jornal Amazônia, feito pelo fotógrafo Neto Soares traz a beleza e sensualidade de Keyciane Gugel, em um cenário do veraneio amazônico: a Vila dos Pescadores, interior de Bragança, no nordeste paraense. Apaixonada pelas fotos, também deu dicas de cuidados com o corpo não só no verão.

Keyciane Gugel, 33 anos, é empresária no ramo da tecnologia e cursa a faculdade de Farmácia. Keyci, como também gosta de ser chamada, contou como surgiu o convite e revelou que encarou as inseguranças e topou. "O Neto já tinha me indicado há mais de um ano, várias vezes, mas eu sempre dizia não por não me achar 'capaz'. Aquela história de se auto-sabotar, sabe?! Mas recebi vários incentivos de inúmeras pessoas próximas a mim", iniciou.

"No início da semana o Neto entrou em contato comigo e, enfim, fizemos [o ensaio]. E foi uma grata surpresa, pois tudo foi conduzido com muito profissionalismo e, pelo que pude ver, as fotos ficaram incríveis. Pura arte! O Neto é esse profissional com um olhar sensível, generoso que poucos têm. Ele nos deixa muito à vontade e isso é essencial para que tudo fique perfeito", completou elogiando o projeto.

A estudante de farmácia acredita que o projeto não só estimula a valorização da beleza feminina, como também irá ajudá-la a dar visibilidade ao conteúdo que produz. "Creio que irá contribuir muito para o impulsionando do meu Instagram, bem como oportunidades de crescimento profissional aqui dentro da plataforma", destacou.

Keyci também compartilhou um pouco da sua rotina de cuidados, que envolve a saúde global, não somente física e aproveita para compartilhar no Instagram. "Sempre que posso dou dicas de skin care e outros cuidados que tenho com meus cabelos, corpo e alimentação. Para um indivíduo ser considerado saudável, ele precisa estar em dia com a saúde física, mental e social e eu não abro mão disso. Além dos cuidados estéticos que. Envolve atividade física, dieta e esteticista, faço terapia e cuido muito do meu bem estar mental. Afinal, nosso cérebro é o comandante de tudo e, se ele não vai bem, nada mais vai!", respondeu entre risos.

As fotos já estão disponíveis na galeria para serem acessadas e Keyciane Gugel já tem a sua foto favorita. "Foi incrível! E não é superestimado, viu? É tudo isso mesmo! (risos). A foto que eu mais gostei foi a que estou atrás de uma cortina cheia de miçangas, feita à mão e ela fica parecendo que é o meu cabelo. Está surreal!", comentou orgulhosa.

Quem no começo estava insegura com a capacidade de ser fotografada ou não, agora incentiva outras mulheres. Keici diz que são águas passadas e incentiva outras mulheres. "O ensaio todo foi muito divertido. Como falei anteriormente, o Neto nos deixa super à vontade. Tivemos muitos momentos engraçados e que ficarão marcados em minha vida. Agradeço muito a oportunidade que o Grupo Liberal me concedeu. Creio que esse trabalho é de extrema importância para a nossa sociedade, pois ele empodera muitas mulheres e as faz acreditar que são capazes sim! Minha eterna gratidão a vocês!", finalizou.

O fotógrafo Neto Soares também detalhou suas impressões sobre a locação escolhida e a experiência de fotografar na vila dos pescadores e sinalizou que aguarda o próximo destino. "Foi uma escolha acertada, pois o local nos presenteou com uma atmosfera tranquila e um cenário deslumbrante. O contraste entre o mar azul cristalino e o cenário rústico criou uma composição visualmente deslumbrante. O resultado final foi além das nossas expectativas", destacou.

"Esse ensaio, com toda certeza, nos presenteou com uma experiência única e memorável. Guardaremos essas recordações com carinho e ansiosamente aguardamos a próxima aventura fotográfica que nos aguarda", finalizou.