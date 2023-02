Em ritmo de carnaval, Thielle Marques é a Gata da Capa da semana

No mês do carnaval, o projeto Gata da Capa, um projeto do jornal Amazônia, do Grupo Liberal, não poderia ser diferente: um ensaio mostrando um pouco da cultura e da folia na capital paraense. A musa da semana foi a modelo e estudante de direito, Thielle Marques, que não poupou carisma, talento e simpatia aos olhos do fotógrafo Neto Soares. As fotos foram feitas na Escola de Samba da Matinha, como forma de homenagear essa época tão amada em Belém.

A modelo, que recebeu a notícia através do seu instagram, conta que pousar para Neto Soares era um sonho antigo. “Eu sempre fui muito fã do trabalho dele, agora esse ensaio, com esse tema específico me deixou ainda mais feliz e empolgada”, reforçou. Thielle acredita que a visibilidade dada pelo projeto abre portas, mas que o mais importante é mostrar a importância da autoestima para as mulheres.

“Já sofri muito com distorção de imagem por problemas psicológicos e principalmente por imposições da sociedade, como padrões físicos específicos”. Mas a modelo garante que se sentiu linda no ensaio. “Eu fui eu, do início até o fim, e é isso que eu quero mostrar para as minhas seguidoras”, destacou.

Thielle acredita na importância de cuidar do corpo e da mente e que viu no esporte e na reeducação alimentar uma maneira de melhorar de vida. “Hoje eu me sinto mais preparada para vida por conta do que alcancei no esporte, sou mais segura e destemida. Já fui campeã de jiu-jítsu e campeonato de crossfit, coisas que jamais acreditaria ser capaz. Tudo isso me faz muito mais funcional e preparada para tudo. Então acredito que corpo e mente andam conectados”, alertou a modelo.

Para a musa, o ensaio foi além do esperado. “Um tema alegre, colorido, cheio de brilho, assim enxergo a minha alma, e é o que todos os dias tento levar para quem está por perto. O clima do barracão da Matinha, as pessoas envolvidas e cheias de paixão pelo carnaval são contagiantes”, concluiu a modelo.

O fotográfo Neto Soares explica que a ideia era justamente essa, criar um ambiente contagiante pela alegria do carnaval. “Queríamos mostrar como é o pré-carnaval na escola de samba, o clima, a construção dos carros, os ensaios, é tudo muito envolvente e claro, sem perder a sensualidade. O resultado foi incrível, não poderia ser diferente”, garantiu.

O projeto Gata da Capa sai quinzenalmente no jornal Amazônia. Com curadoria de Neto Soares e Rayana Corrêa, é um projeto que promove a beleza da mulher e o Pará. Os ensaios são realizados em pontos turísticos paraenses. O espaço está aberto para leitoras e internautas que desejam participar do Gata da Capa como protagonista de um ensaio sensual. A interessada terá que seguir os @ de Neto Soares, Rayana Correa, Amazônia e O Liberal; postar uma foto preferida e marcar esses perfis. Os curadores vão entrar em contato com a selecionada.