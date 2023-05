Paula Vieira, beleza de Igarapé-Açu, mostra sensualidade e simpatia como a Gata da Capa

O projeto Gata da Capa, do jornal Amazônia, traz na edição deste domingo a beleza e sensualidade da influenciadora digital e pedagoga Paula Vieira. Nascida em Castanhal, Paula é moradora desde a infância do município de Igarapé-Açu, no Nordeste paraense, onde o ensaio foi realizado pelo fotógrafo Neto Soares, no dia 9 de maio.

“Nasci em Castanhal, no Pará, porém sempre morei em Igarapé-Açu, que é uma cidade encantadora, acolhedora, de uma receptividade sem igual. Igarapé-Açu é tudo isso e muito mais”, destaca Paula Vieira. De acordo com ela, Igarapé-Açu é uma cidade “repleta de Igarapés naturais”, complementa.

A influenciadora digital é também formada em Licenciatura Plena em Pedagogia. O início no meio digital ocorreu em 2020, quando foi convidada para a inauguração da loja de uma amiga. “Foi a partir de aí que realizei o meu primeiro stories no Instagram e engatilhei neste meio. Com isto, atualmente, após três anos do início, comecei a realizar vários trabalhos fixos em minha cidade como influenciadora”, relembra.

Paula recorda conheceu Neto e como iniciou a relação entre os dois. “Tomei conhecimento sobre o Neto através das mídias sociais e logo em seguida através de um amigo em comum. De longe, eu já apreciava o trabalho espetacular que o Neto realizava. Sempre visualizava em cada clique muita dedicação e profissionalismo”, elogia a influenciadora. “Então, posso dizer que a experiência de posar para a câmera de um profissional como o Neto, é me sentir realizada no meio em que trabalho”, acrescenta.

Os momentos que antecederam ao ensaio, para a pedagoga e influenciadora digital, foram de apreensão e receio, mas aos poucos a tensão foi diminuindo, segundo Paula. “Posso dizer que, de início, fiquei um pouco receosa, pelo fato de nunca ter realizado um ensaio semelhante a este. Porém, a partir do primeiro contato que tive com o Neto e sua equipe, me senti superconfortável em realizar o ensaio. Ouso dizer que até faria novamente. Acredito que a forma profissional como fui tratada, me deixou super à vontade e confiante”, destaca.

Como uma pessoa que entende a importância do cuidado com a saúde, Paula Freitas detalha os seus métodos para estar sempre bem. “Sempre busco cuidar da mente e do corpo, pois acredito que ambas se completam. Exercitar a mente nos deixa mais leve para o dia-a-dia. E o corpo cuido através de atividades físicas, como os treinos, que são minha nova paixão neste ano de 2023”, conclui.