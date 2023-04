Gata da Capa: beleza e sensualidade há um ano encantando os leitores do Jornal Amazônia

No dia que é celebrado os 23 anos do Jornal Amazônia, também ocorre a comemoração do primeiro ano do projeto ‘Gata da Capa’. Idealizada para valorizar a beleza da mulher paraense e os pontos turísticos do Estado, a iniciativa deu espaço às leitoras e internautas que sonhavam em fazer um ensaio sensual e estampar a capa do Amazônia. Capturadas pelas lentes do fotógrafo Neto Soares, as ‘gatas’ que estamparam a página do jornal Amazônia foram selecionadas após avaliação de perfil nas redes sociais, beleza, sensualidade e conexão com o público.

A influenciadora digital e modelo, Rayana Corrêa, que é madrinha do projeto, marcou a estreia do Gata da Capa com um ensaio sensual no Ver-O-Peso. Segundo ela, um ano depois, é gratificante ver que o público abraçou e apoiou a ideia. “É surreal, pois alcançamos um público que ainda não teve a oportunidade de ver nosso trabalho e com o engajamento do Gata da Capa conseguimos chegar a vários nichos na internet. Além disso, valoriza as mulheres paraenses, temos um leque de beleza de mulheres que nem dá para contar. Não é fácil escolher uma entre dezenas para ser destaque no projeto, mas o Gata da Capa se torna uma porta para aquelas que são modelos, digital influencer e que já trabalham na web”, destaca Rayana.

Segundo Rayana, ser escolhida como madrinha do projeto foi um desafio completamente novo em sua carreira e trouxe vários benefícios. “Fazer parte do projeto foi muito gratificante para mim, fiquei muito feliz e lisonjeada. Foi uma experiência única, pois mesmo que sempre tenha trabalhado como modelo, a moda era um momento novo para minha carreira. Fui escolhida para estrear o Gata da Capa e também ser madrinha dele, além de participar da escolha das modelos lindas, poderosas e empoderadas, toda a semana. Isso me fez olhar de fora e estar em um lugar que nunca estive”, aponta Rayana.

Para a modelo e bailarina Danielly Tavares Monteiro, de 21 anos, que explorou a elegância e sensualidade do ballet ao ser selecionada para participar do Gata da Capa, no jornal Amazônia, a oportunidade lhe abriu várias portas profissionais. Ela garante que o carinho do público aumentou ainda mais, principalmente nas redes sociais, onde os fãs passaram a deixar muitas mensagens. Dani revela que a experiência foi a realização de um sonho.

Danielly Tavares Monteiro (Cristino Martins / O / Liberal)

“Gostei de ter feito parte do projeto para o Jornal Amazônia. Foi uma experiência incrível e única. Recebi muitos elogios e, para falar a verdade, sempre me imaginei na capa do jornal com uma matéria projetiva como esta. Trouxe esse conjunto que mostra um pouco da arte do ballet com uma pitada da sensualidade. Além disso, também consegui fechar vários trabalhos no meu ramo de modelo e ter uma visibilidade enorme depois que o público me viu no jornal”, afirma Dani Monteiro.

Outra Gata da Capa que brilhou diante das lentes de Neto Soares é Eduarda Barra. A modelo limoeirense, que também é acadêmica de enfermagem, teve toda a graciosidade destacada em um ensaio sensual realizado em meio a natureza. De acordo com Duda, uma das maiores felicidades que viveu ao participar do projeto foi conseguir representar a cidade natal e perceber que todos no município de Limoeiro do Ajuru estão torcendo por ela.

“Com certeza foi algo que ficará marcado de uma forma especial. Sempre estive envolvida nesse meio de fotografar, concursos de beleza. Já coleciono alguns títulos e sei o impacto que o Gata da Capa pode trazer para as nossas carreiras. Ver as pessoas compartilhando sobre o ensaio é muito gratificante, principalmente como venho de cidade pequena, meus conterrâneos sempre ficam felizes. Amo a minha cidade e é sempre um prazer poder levar uma visibilidade positiva”, garante Eduarda Barra.