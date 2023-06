Thais Rachid esbanja beleza e sensualidade no ‘Gata da Capa’ da semana; veja as fotos

Valorizando modelos, influenciadoras e outras mulheres que trabalham com a beleza, o fotografo Neto Soares e sua equipe, potencializam o que cada uma tem de mais belo em um ensaio sensual quinzenal, promovido pelo Jornal Amazônia. Para esta semana, a influenciadora fitness e estudante de nutrição, Thaís Rachid, foi convidada para participar da experiência, um ensaio cheio de beleza e sensualidade realizado na ilha de Mosqueiro. A jovem ficou encantada com o resultado final.

Thais Rachid Neto Soares Neto Soares Neto Soares Neto Soares Neto Soares

Thais conta que conhece Neto Soares desde cedo. “Conheci o Neto desde pequena, eu tinha apenas quatro anos, e já via ele fazendo trabalhos com meu irmão, então pude acompanhar um pouco da trajetória dele”, destacou. A musa explica que o convite para estampar o projeto “Gata da Capa” surgiu depois que fotógrafo começou a acompanha-la nas redes sociais.

Segundo Thais, “o Neto viu meu trabalho realizado de influencer fitness. Conversamos, ele me disse que seria uma oportunidade legal e eu topei na hora”. A acadêmica de nutrição ressalta sobre a honra de trabalhar com a sensibilidade de Neto Soares. “É um profissional incrível que nos deixa sempre muito bem à vontade. Poder pousar também em meio a natureza é maravilhoso”, destacou.

VEJA MAIS

Para suas seguidoras, a principal mensagem passada por Thais é a importância do autocuidado. “Se cuidar é a melhor forma de promover seu bem-estar, é uma das mais importantes formas de se amar, é se sentir bem consigo mesma”, reforçou. Por isso, a influencer garante que são importantes os treinos, uma alimentação saudável e balanceada, “isso ajuda muito no nosso amor próprio”.

Para Thais, um dos diferenciais do projeto “Gata da Capa” é que ele vai além de um ensaio sensual de fotos. “O projeto mostra a beleza de várias mulheres diferentes e suas individualidades. Isso nos ensina que o que é realmente bonito, é estarmos bem com nós mesmas, isso que é beleza de verdade”, concluiu a influencer.

Ensaio sensual

Para Neto Soares, a intenção do projeto é justamente colocar em destaque a beleza de cada mulher, em cliques que valorizem suas respectivas características. “Nossa escolha da semana foram as areias das praias do Cachimbo e Vila dos Pescadores em busca de um cenário que refletisse toda a beleza e alegria do verão”, explicou.

Neto comenta que com a intenção de registrar momentos repletos de sorrisos e sensualidade, ele foi em busca de locais que transmitissem toda a atmosfera descontraída e vibrante que o verão proporciona. “As fotos foram planejadas para retratar a sintonia entre o ambiente natural e a Thais que se entregou ao clima de descontração e diversão que eu queria passar com o ensaio”, concluiu o fotografo.

O projeto Gata da Capa é um concurso de beleza, que promove mensalmente ensaios com modelos locais com temáticas regionais. A curadoria do concurso é de Neto Soares, responsável por escolher as gatas que vão fazer parte do projeto. A escolha vem por meio das redes sociais, onde os interessados postam uma foto marcando os @ dele, e os de Jornal Amazônia e O Liberal.