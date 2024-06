Quarta e última noite do 'Parárraiá' agita Belém com ritmos de forró, brega e carimbó

Em clima de alegria e despedida, o público cantou junto os variados ritmos musicais apresentados na noite de domingo (16/06), último dia do “Parárraiá - São João da Amazônia”, na área do Estacionamento do Mangueirão, na rodovia Augusto Montenegro, que iniciou por volta das 18h.

Nem a chuva foi capaz de desanimar quem escolheu prestigiar o festival. A noite foi marcada por apresentações de quadrilhas juninas “Paraiso Junino” e “Tradição Junina”, e, shows de artistas nacionais e locais, além da aparelhagem Carabao, conhecida por sua versatilidade na música paraense, que colocou a multidão para dançar no famoso “caqueado”.

A abertura dos shows ficou por conta do DJ Assayag, que deu início à animação do público. Logo em seguida, o destaque foi o Rei do Carimbó, Pinduca, que trouxe toda a energia dançante dos ritmos amazônicos para o palco principalmente, animando os espectadores ao som dos clássicos “Sinhá Pureza” e o “Carimbó do Macaco”.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Pinduca ressaltou a importância de valorizar os artistas locais em festivais. “Eu sempre tenho falado que aqui nós temos o nosso produto, mas falta valorizar o nosso produto. Nós temos artistas, cantores e cantoras de primeira qualidade, mas falta valorizar mais um pouco”, afirmou o cantor de carimbó.

Pinduca expressou satisfação com a oportunidade de participar e abrir as apresentações da noite do último “Parárraiá” e com o esforço para promover os talentos locais. "E quando há essa oportunidade de valorizar, a gente fica feliz e contente com o autor da ideia de valorizar a ideia do artista paraense”, complementou.

O artista prometeu levar o que há de melhor em suas apresentações dentro e fora do Brasil para o palco. Otimista, Pinduca enfatizou: “Se quiserem dançar no show, a hora é essa”. Para a surpresa do público, a apresentação do artista teve participação especial Gabriel Xavier, neto de Pinduca, que segue os passos profissionais do avô. Ele trouxe uma versão animada e eletrizante do brega “A Conquista”, de Wanderley Andrade.

João Gomes, dono do hit ‘Meu pedaço de pecado’, foi uma das atrações nacionais mais esperadas pelo público e o primeiro artista nacional ao subir no palco. Para ele, estar no Pará representa uma oportunidade de compartilhar a sua cultura nordestina com o resto do Brasil.

“Quando a gente vem ao Pará, conhece a paixão de um lugar [com pessoas] apaixonadas pelas riquezas que se tem. [Hoje] a gente vem apresentar a nossa em formato de música”, comentou João Gomes sobre a oportunidade de se apresentar no ‘Parárraiá’.

Gomes também destacou a influência da música paraense em seu trabalho, mencionando artistas locais como Manu Bahtidão e Joelma, com quem já colaborou. "A música paraense me influencia de alguma forma. Foi aqui que conheci a música e a palavra ‘marcante’, aqui tem músicas que é como se fosse um hit atemporal, músicas que não tem prazo de validade”, recordou cantor.

Xand Avião, famoso por seu trabalho com a banda Aviões do Forró e sua carreira solo reconhecida em todo o Brasil, também levou o público à loucura. A aparelhagem Carabao, conhecida por sua versatilidade na música paraense, também atraiu uma grande multidão.

Um dos momentos mais aguardados foi a apresentação da cantora Joelma, que, em meio à sua agenda de shows nacionais e internacionais, trouxe o hit "Voando pro Pará" para o palco do festival, proporcionando uma apresentação eletrizante para os espectadores.

Relembre os quatro dias seguidos de agitação

A noite repetiu um dos maiores públicos em números. Ao todo, estima-se que mais de 150 mil pessoas dançaram e aproveitaram toda a arena de shows do “Parárraiá”, durante os quatro dias de festa. A celebração começou na última quinta-feira (13), Dia de Santo Antônio, e incluiu uma série de shows e apresentações culturais no final de semana.

Na primeira noite, aproximadamente 100 mil pessoas compareceram para assistir aos shows de Luan Santana, Henry Freitas, Mari Fernandez, Os Reis das Marcantes e a aparelhagem Super Pop. As quadrilhas juninas "Amor de Mensageiro" e "Encanto da Juventude" também se apresentaram, encantando a plateia com suas danças. A programação musical variou entre forró, sertanejo, brega, tecnobrega e carimbó.

A sexta-feira (14) continuou com apresentações de Wesley Safadão, Hugo e Guilherme, Matheus Fernandes, Fruto Sensual e Crocodilo, além das quadrilhas juninas "Mocidade Junina" e "Sedução Ranchista".

No terceiro dia, sábado (15), o festival recebeu entre as atrações, Manu Bahtidão, Dennis DJ, Nattanzinho, Xeiro Verde e a aparelhagem Príncipe Negro. A apresentadora Regina Casé surpreendeu ao anunciar o show de Manu Bahtidão. Quadrilhas juninas como "Balão de Ouro" e "Rainha da Juventude" também se apresentaram, contribuindo para a animação da noite.

Além dos shows, o evento ofereceu a Feira de Economia Criativa, que contou com 20 espaços dedicados à venda de produtos artesanais, incluindo joias, acessórios, roupas, óleos e peças em paper craft. O planejamento de segurança, desenvolvido pelos órgãos de segurança do Pará, envolveu mais de mil agentes em cada noite.