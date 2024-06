VÍDEO: João Gomes estreia no 'Parárraiá' e revela conexão com a música paraense

O cantor João Gomes, dono do hit ‘Meu pedaço de pecado’, era uma das atrações nacionais mais esperadas pelo público que foi até o Estacionamento do Mangueirão, na noite deste domingo (16/06), para se esbaldar no último dia do “Parárraiá - São João da Amazônia”. Conhecido pelos seus famosos piseiros, o artista expressou sua gratidão em participar do festival junino pela primeira vez. Para João, estar no Pará representa uma oportunidade de compartilhar a sua cultura nordestina com o resto do Brasil.

Assista:

“Quando a gente vem ao Pará, conhece a paixão de um lugar [com pessoas] apaixonadas pelas riquezas que se tem. [Hoje] a gente vem apresentar a nossa em formato de música”, comentou João Gomes sobre a oportunidade de se apresentar no ‘Parárraiá’.

O artista destacou o carinho recebido pelo público paraense desde o lançamento de seu primeiro álbum, reconhecendo o estado como fundamental para sua ascensão na música. "O público pode esperar muita alegria, a gente que sente essa demonstração de carinho desde o meu primeiro álbum, sei que aqui foi o principal lugar para isso acontecer, para receber certos tipos de reconhecimento, não tenho nem explicação", afirmou o cantor.

Gomes também destacou a influência da música paraense em seu trabalho, mencionando artistas locais como Manu Bahtidão e Joelma, com quem já colaborou. "A música paraense me influencia de alguma forma. Foi aqui que conheci a música e a palavra ‘marcante’, aqui tem músicas que é como se fosse um hit atemporal, músicas que não tem prazo de validade”, recordou cantor.

Questionado sobre a possibilidade de uma participação especial no show de Joelma durante o evento, João Gomes mostrou-se animado e pronto para colaborar, caso seja solicitado. "Rapaz, só se ela me solicitar. Não vai ter como dizer ‘não’. Estou aqui pronto e querendo muito", revelou.