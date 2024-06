VÍDEO: neto de Pinduca, Gabriel Xavier, faz participação especial no show do avô no ‘Parárraiá'

Pinduca abriu a noite de apresentações do último dia de “Parárraiá - São João da Amazônia”, na noite deste domingo (16/06), no Estacionamento do Novo Mangueirão. O Rei do Carimbó colocou o público para dançar ao som de vários hits seus, inclusive, o “Carimbó do Macaco”. Para a surpresa do público, o show teve participação especial de Gabriel Xavier, o neto de Pinduca, que segue os passos profissionais do avô.

Assista ao vídeo:

Com quase dez anos de carreira, Gabriel continua nos ritmos latinos e paraenses ensinados por Pinduca. Para a sua apresentação no “Parárraiá”, Xavier trouxe uma versão mais animada e eletrizante do brega “A Conquista”, de Wanderley Andrade.