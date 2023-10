Pedrinho Cavalléro realiza show de samba em homenagem a Paulinho da Viola em Belém

O cenário musical de Belém se prepara para receber uma noite de celebrações e homenagem à tradição do samba brasileiro. Na próxima sexta-feira, 27, o cantor e compositor Pedrinho Cavalléro promoverá um show especial que presta tributo a um dos considerados ícone do gênero, Paulinho da Viola. A apresentação ocorrerá a partir das 21h, no Dom Castro Bar, localizado no bairro de São Brás, em Belém. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no local, caso ainda estejam disponíveis.

Esta é a primeira vez que Pedrinho presta uma homenagem ao compositor de samba, embora já tenha homenageado outros ícones da música brasileira, como Chico Buarque, Toquinho e Vinicius de Moraes. O aniversário de Paulinho também desempenhou um papel importante na decisão do paraense: “Ele completa 81 anos no dia 12 de novembro, e o meu aniversário é dia 8 do mesmo mês”.

Cavalléro prometeu fazer jus à obra de Paulinho da Viola. Para tornar o momento uma grande festa, Pedrinho convidou o Grupo Mercado de Choro, um conjunto de choro e samba, para se juntar a ele nas apresentações. Além disso, outros artistas locais com fortes laços com o samba também farão parte do evento. Bilão, Marquinho PS e Flávia Hunter são presenças confirmadas.

A colaboração entre esses músicos de diferentes gerações promete oferecer ao público uma noite alternativa. “Vai ser um encontro bem interesse com esse samba tradicional e de uma nova geração”, acrescentou Paulinho.

A expectativa de Pedrinho quanto ao show estão as melhores possíveis. O cantor e compositor prometeu fazer uma noite inesquecível para os espectadores que estão presentes.

“Ele é um cara gigante, que teve um pai que era músico também. O Paulinho desde criança estava perto da inspiração e tinha um chamado para a música, ele convivia com isso, como eu de uma certa maneira também”, disse sobre a motivação para fazer um grande show.

Uma das canções do sambista carioca que terá destaque no projeto é “Quatorze anos”, que narra a dúvida de escolher entre “ser doutor ou músico”, uma reflexão que fez parte da vida de Paulinho da Viola e de Pedrinho, quando eram mais jovens.

"Desde quando eu era garoto, comecei a ouvir ele e essa identificação ocorreu, porque, na verdade, ele falava de coisas que eu estava vivendo, então, a gente acaba se reconhecendo ali”, relembrou o compositor paraense.

O repertório também incluirá os clássicos de Paulinho da Viola, permitindo que o público “mergulhe” nas músicas e viaje no tempo. Segundo Cavalléro, o objetivo do show é tocar emocionalmente o público, fazendo com que todos se identifiquem com as canções atemporais do compositor.

“As canções do Paulinho são lindos, eu quero fisgar o público justamente por esse lado emocional da história onde a gente se encontro dentro dessas canções”, afirmou o paraense.

SERVIÇO

Show Pedrinho Cavalléro e Mercado do Choro cantam Paulinho da Viola

Data: 27 de outubro;

Horário: a partir das 21h;

Local: no Dom Gastro Bar, localizado no bairro de São Brás, em Belém;

Ingressos já estão sendo vendidos e podem ser adquiridos nos telefones (91) 99168-8158 / (91) 98276-8136.