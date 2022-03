Pedrinho Cavalléro comanda 'A Noite dos Mascarados'

Curiosidade

Gravidez no BBB 22? Big Brother já teve grávida e parto durante o reality; veja onde

Uma participante do "Big Brother" holandês deu à luz uma menina durante o programa. No Brasil, o BBB 22 passou a conviver com a suspeita de gravidez após Natália passar mal meses depois de uma previsão de vidente de que a edição seria marcada pela gestação de uma sister