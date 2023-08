Paulinho da Viola passa por cirurgia após sofrer sangramento digestivo

Paulinho da Viola passa por uma cirurgia nesta segunda-feira (31). O cantor sofreu com pressão baixa e sangramento digestivo, momentos antes de uma apresentação na cidade de Três Rios, no último domingo (30). O artista foi internado às pressas na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. O cantor estava em turnê celebrando os 80 anos de vida.

VEJA MAIS

A assessoria de Paulinho da Viola informou que a cirurgia é para "prevenir eventuais consequências do sangramento digestivo e também para fazer uma investigação”. O show de Paulinho da Viola que estava agendado para o próximo sábado (5/8), em Florianópolis (SC), também foi cancelado. Antes de ser levado ao centro cirúrgico, Paulinho da Viola fez uma bateria de exames para que os médicos possam fechar um diagnóstico.

“Paulinho sentiu-se mal poucas horas antes da apresentação em Três Rios, com queda de pressão. Foi constatado um pequeno sangramento digestivo que determinou o cancelamento e seu retorno ao Rio. Nesse momento, ele está sendo submetido a uma bateria de exames para chegar a um diagnóstico. Está bem, interagindo até com bom-humor. No início da tarde teremos informações mais precisas”, disse a assessoria de imprensa dele.