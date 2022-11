Homenagem para Paulinho da Viola marca a festa “Black Soul Samba” no Apoena nesta sexta-feira (11)

Paulo César Batista de Farias, o Paulinho da Viola, teve sua carreira iniciada nos anos 60 e é sem dúvida um dos maiores nomes vivos do samba e da música brasileira. Dono de uma discografia impecável, e dezenas de clássicos imortais da nossa canção. É essa lenda que a Black Soul Samba estará homenageando no Espaço Cultural Apoena, na sexta-feira (11), as 22h. O evento contará com o grande intérprete paraense de samba: Luiz Leite, com 25 anos de carreira.

Segundo o organizador do evento, Uirá Pinheiro, “estamos fazendo um evento na virada do aniversário desse grande nome da música brasileira. O público pode esperar um evento dançante, vibrante, alegre com uma mistura gostoso e brasileira”, afirmou.

Com mais de vinte anos de carreira, o cantor paraense Luiz Leite fica com a responsabilidade de interpretar o mestre Paulinho da Viola nos palcos. “É um prazer e uma honra cantar a obra deste ícone do samba. Sempre ouvi Paulinho desde menino, sou apaixonado por samba e homenageá-lo nos seus 80 anos gera uma expectativa maravilhosa, estou muito ansioso. Acredito que o público vai ouvir os sucessos com novos arranjos e algumas músicas menos conhecidas, que sempre incluo nos tributos que faço. Confesso que foi difícil escolher, entre tantas lindas canções, o repertório. Mas creio que ficou legal o resultado final. Então quero convidar a todos que gostam de samba: vem comigo”, concluiu o artista.

Luiz Leite faz carreira solo desde 2001. Sempre focado no samba, ele é intérprete (puxador) no Carnaval de Belém, tendo participado de diversas agremiações: Quem São Eles, Matinha e Rancho Não Posso Me Amofiná, onde canta atualmente. Sempre presente em ensaios e desfiles.

Agende-se

“Black Soul Samba” – Homenagem Paulinho da Viola

Data: 11/11

Hora: 22h

Local: Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias, 450 Altos – Marco)