Pedrinho Cavalléro recomenda três artistas da música de Ananindeua

O cantor e compositor Pedrinho Cavalléro, autor de clássicos da música paraense como “Pássaro Cantador” e “Apara Com Esse Namoro”, participa da seção “Eu Recomendo” desta segunda-feira, 2, de O Liberal. Residente há 34 anos em Ananindeua, município da região metropolitana que vai completar 79 anos na próxima terça-feira, 3, Pedrinho recomendou três músicos daquela cidade para os leitores conhecerem ou revisitarem a vida e obra: Márcio Farias, Mariza Black e Carlos Bronson.

Com mais de 40 anos de carreira, Pedrinho Cavalléro canta em casas de show, barzinhos e teatros, já teve músicas gravadas por Nilson Chaves, Nazaré Pereira, Lucinnha Bastos e outros, lançou sete álbuns na carreira e costuma participar de festivais de música por todo o Brasil, inclusive ficou em segundo lugar no Festival da RFI, em Paris.

MLXxMjH6ers" title="YouTube video player" width="560">

“O Márcio Farias, além de meu parceiro, é um grande músico e compositor. É um cara completo: ele faz bem melodia, faz bem letra, canta muito bem. Ele está num momento fantástico de criação”, destaca Cavalléro.

Márcio Farias é macapaense e reside em Ananindeua desde 1980. O show de estreia com músicas autorais aconteceu em 1995, no Teatro Waldemar Henrique, com o espetáculo “Tucujus”. Ele também já se apresentou em outros estados e na Guiana Francesa, inclusive, costuma participar de festivais de música pelo Pará e também fora do estado. Lançou os álbuns “Sons e Emoções” (1997) e “Trilhos da Fantasia” (2009) e, atualmente, se prepara para gravar o terceiro disco, “Veredas”, inspirado na obra de Guimarães Rosa.

YTG8v7mfflg" title="YouTube video player" width="560">

Leia também:

Sobre Mariza, Pedrinho Cavalléro declarou: “A Mariza Black nem precisa de apresentação. Ela veio de uma nova geração, é uma intérprete visceral, que vai buscar dentro da alma as interpretações. Ela tem uma voz grave belíssima, voz de sambista. E também está numa fase muito legal da vida dela”.

Presença frequente em bares e casas de show de Belém e Ananindeua, normalmente com shows de samba, Mariza Black é uma das raras mulheres puxadoras de samba enredo com atuação em agremiações carnavalescas, incluindo a Caprichosos da Cidade Nova, de Ananindeua. Atualmente, ela coordena o Encontro Nacional das Mulheres na Roda de Samba no Estado do Pará. Possui um álbum, “Samba Parauara” (2019), com músicas de autores paraenses, como “Senhora do Mar”, de Toninho Nascimento e Lúcio Mariano. O show de lançamento do disco aconteceu no Theatro da Paz.

Ouça o álbum "Samba Parauara" aqui.

Carlos Bronson (Divulgação)

Já em relação a Bronson, Cavalléro ressaltou: “Carlinhos Bronson é outro grande músico, que amadureceu demais o trabalho dele. Também toca na noite há muitos anos. É um guerreiro da música. Virtuoso. É um cara que toca uma diversidade muito grande de ritmos. É um grande músico e um grande cantor”.

Carlos Bronson mora em Ananindeua desde a infância. Graduado em em Licenciatura em Música, ele se apresentar regularmente no Paladar Gi, em Ananindeua, e em outros locais, cantando e tocando sozinho e também acompanhando outros artistas, como Léo Menezes e outros. Ele gravou um DVD ao vivo com o filho, Andrei Farias, que também é músico, e o grupo Parananin para o projeto Cultura Viva, em 2017. E, recentemente, teve o single autoral “Flor Canção” incluído no projeto “Novos Cantos”, lançado em Ananindeua.

Ouça "For Canção" aqui.