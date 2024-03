Oscar 2024 melhor filme: veja quais os longas estão concorrendo na categoria

Um dos momentos mais aguardados da premiação do Oscar é justamente descobrir quem ganhará o título de melhor filme do ano. Para o Oscar 2024, 10 produções disputam a estatueta. Você sabe quais são eles?

Quais longas disputam o Oscar de Melhor Filme em 2024?

História e trailer de Ficção Americana

A comédia dramática acompanha um romancista que, cansado da forma como os negros são retratados (de forma estereotipada) no mundo do entretenimento, escreve uma sátira que se torna um enorme sucesso entre a elite liberal.

História e trailer de Anatomia de Uma Queda

Sandra, uma escritora alemã, o marido Samuel e o filho Daniel, de 11 anos, vivem há um ano em uma pequena e isolada cidade nos Alpes. Quando Samuel é encontrado morto pelo garoto, a polícia começa a investigar o caso, o tratando como um suposto homicídio causado por Sandra.

História e trailer de Barbie

No live-action, Barbie é um das mais diversas versões da boneca que vive na Barbieland, o mundo mágico das Barbies. Lá, todas as bonecas vivem em completa harmonia e suas únicas preocupações são encontrar as melhores roupas para passear com as amigas e curtir festas sem hora para acabar.

História e trailer de Os Rejeitados

O filme segue a desventura de um professor mal-humorado de uma prestigiada escola americana, forçado a permanecer no campus para cuidar do grupo de alunos que não tem para onde ir durante as férias de Natal. Ao longo da comédia, Paul Hunham constrói afeto com a cozinheira-chefe e um dos alunos rejeitados da instituição.

História e trailer de 'Assassinos da Lua das Flores'

Na década de 1920, vários assassinatos começaram a surgir no distrito de Osage, em Oklahoma. As mortes repentinas da população desencadearam uma grande investigação envolvendo o poderoso J. Edgar Hoover, considerado o primeiro diretor do FBI.

História e trailer de 'Maestro'

O drama musical gira em torno da complexa história de amor entre o maestro e compositor Leonard Bernstein (Cooper) e sua esposa, a atriz Felicia Montealegre Cohn (Mulligan). Após se conhecerem em uma festa em 1946, o longa retrata como os dois artistas enfrentaram os altos e baixos da vida a dois e, também, a relação do casal com o ao próprio universo artístico.

História e trailer de Oppenheimer

J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), físico teórico da Universidade da Califórnia, tornou-se diretor do Laboratório de Los Alamos e líder do Projeto Manhattan, com a missão de criar as primeiras bombas atômicas. Junto a Oppenheimer, outros cientistas participaram do processo de construção das armas nucleares durante a Segunda Guerra Mundial, responsáveis pela destruição de Hiroshima e Nagasaki, em 1945, no Japão. A trama acompanha o desenvolvimento do projeto Manhattan e as consequências na vida do físico.

História e trailer de Vidas Passadas

Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo) são amigos de infância profundamente conectados que viviam na Coreia do Sul. Por conta do sonho de se tornar escritora, Nora e a família migraram para os EUA, perdendo o contato com seu grande amigo que também era apaixonado por ela. Duas décadas depois, os dois se reencontram em Nova York para uma semana que põe em jogo o destino e as escolhas de ambas as partes.

História e trailer de Pobres Criaturas

O filme dirigido por Lanthimos é uma adaptação do romance homônimo de 1992, escrito por Alasdair Gray. O filme foca na história de Bella Baxter, uma jovem, da Era Vitoriana, que é trazida de volta à vida graças à tecnologia desenvolvida pelo cientista chamado Dr. Godwin Baxter. Interessada em conhecer o mundo, Bella foge com um advogado e viaja pelos continentes exigindo igualdade e libertação.

História e trailer de Zona de interesse

Em “Zona de Interesse”, Rudolf Höss (Christian Friedel), comandante de Auschwitz, e sua esposa Hedwig (Sandra Hüller) moram em um local aparentemente tranquilo. Entretanto, por trás da felicidade da família, o terror nazista está instaurado: eles vivem ao lado do campo de concentração de Auschwitz. O cotidiano do comandante Höss e de sua família se desenrola entre gritos de terror abafados.