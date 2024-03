Oscar 2024: qual a história de 'Vidas Passadas'? Veja a sinopse do filme indicado

No Oscar deste ano, o longa "Vidas Passadas", obra da cineasta Celine Song, concorre em duas categorias: melhor filme e melhor roteiro original. Baseado em uma parte da história da diretora, o drama protagonizado por Greta Lee e Teo Yoo narra a história de um amor de infância que surgiu entre dois amigos e não foi concretizado.

Qual a sinopse de "Vidas Passadas"?

Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo) são amigos de infância profundamente conectados que viviam na Coreia do Sul. Por conta do sonho de se tornar escritora, Nora e a família migraram para os EUA, perdendo o contato com seu grande amigo que também era apaixonado por ela. Duas décadas depois, os dois se reencontram em Nova York para uma semana que põe em jogo o destino e as escolhas de ambas as partes.

Confira curiosidades do filme:

- Ao contrário de seu personagem, Teo Yoo é fluente em inglês e fala outros três idiomas.

- "Vidas Passadas" marca a estreia de Celine Song na direção de um longa-metragem

- Para ajudar na cena do reencontro entre Nora e Hae Sung, Song tentou separar os dois protagonistas o máximo que pôde durante as filmagens.

- Os dois protagonistas já moraram no bairro, East Village, em Manhattan (NY), onde muitas cenas foram gravadas.

Confira o trailer:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)