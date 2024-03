Oscar 2024: qual a história de 'Oppenheimer'? Veja a sinopse do filme indicado

Dirigido por Christopher Nolan, “Oppenheimer” é o filme com mais indicações no Oscar 2024 e concorre em 13 categorias. O longa conta com Cillian Murphy, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Emily Blunt e Matt Damon no elenco. A 96ª cerimônia do Oscar ocorre neste domingo, 10, no Teatro Dolby, em Los Angeles (Estados Unidos).

O filme de Nolan é o segundo do diretor relacionado à Segunda Guerra Mundial. O primeiro foi “Dunkirk”, de 2017. A produção cinematográfica é baseada na biografia “Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer”, escrita por Kai Bird e Martin J. Sherwin.

Confira o trailer de "Oppenheimer"

Sinopse de “Oppenheimer”

J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), físico teórico da Universidade da Califórnia, tornou-se diretor do Laboratório de Los Alamos e líder do Projeto Manhattan, com a missão de criar as primeiras bombas atômicas. Junto a Oppenheimer, outros cientistas participaram do processo de construção das armas nucleares durante a Segunda Guerra Mundial, responsáveis pela destruição de Hiroshima e Nagasaki, em 1945, no Japão. A trama acompanha o desenvolvimento do projeto Manhattan e as consequências na vida do físico.

Qual o elenco de “Oppenheimer”?

Além de Cillian Murphy, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Emily Blunt e Matt Damon, o elenco principal de Oppenheimer é composto por Gary Oldman, Jack Quaid, Gustaf Skargård, Rami Malek, Kenneth Branagh e Jason Clarke.

Onde assistir “Oppenheimer”?

Até o momento, “Oppenheimer” está disponível apenas para aluguel nas plataformas YouTube, Apple TV, Google Play Movies e Prime Video. A partir de abril, o longa passa a integrar o catálogo do Prime Video e pode ser assistido por assinantes sem pagamento adicional.

Em quais categorias do Oscar “Oppenheimer” foi indicado?

“Oppenheimer” lidera as indicações no Oscar 2024, concorrendo em 13 categorias:

Melhor Filme

Melhor Ator, com Cillian Murphy

Melhor Ator Coadjuvante, com Robert Downey Jr.

Melhor Atriz Coadjuvante, com Emily Blunt

Melhor Direção, com Christopher Nolan

Melhor Figurino

Melhor Trilha Sonora

Melhor Mixagem de Som

Melhor Roteiro Adaptado

Melhor Maquiagem e Penteado

Melhor Montagem/Edição

Melhor Fotografia

Melhor Design de Produção

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)