Site estrangeiro aposta em Oppenheimer como o grande vencedor do Oscar

O filme Oppenheimer, de Christopher Nolan, deve ser o grande vencedor do Oscar 2024 segundo apostas do site The Hollywood Report especializado em cinema e celebridades. Para a publicação, a história do físico líder da equipe de cientistas que conseguiu criar a bomba atômica deve levar oito estatuetas.

Nas apostas do THR, Oppenheimer, que conquistou público e crítica, deve vencer em Melhor Fotografia, Melhor Direção, Melhor Ator com Cillian Murphy, Melhor Ator Coadjuvante com Robert Downey Jr., Melhor Roteiro Adaptado, Cinematografia, Melhor Edição de Som e Melhor Som.

VEJA MAIS

O segundo filme mais premiado deve ser "Barbie", com três Oscars nas categorias: Melhor Figurino, Melhor Música Original e Melhor Design de Produção.

Veja abaixo as apostas do site The Hollywood Report:

Melhor Fotografia: Oppenheimer Melhor Diretor: Christopher Nolan, Oppenheimer Melhor ator: Cillian Murphy, Oppenheimer Melhor atriz: Lily Gladstone, Assassinos da Lua Flor, ou Emma Stone, Pobres Coisas Melhor Ator Coadjuvante: Robert Downey Jr., Oppenheimer Melhor atriz coadjuvante: Da'Vine Joy Randolph, The Holdovers; ou Danielle Brooks, A Cor Púrpura Melhor Roteiro Adaptado: Oppenheimer; ou Coitados Melhor Roteiro Original: Anatomia de uma Queda; ou Vidas Passadas Melhor Documentário: Bobi Wine: O Presidente do Povo; ou A Memória Eterna Melhor Filme Internacional: A Zona de Interesse Melhor Animação: Homem-Aranha: Através do Aranhaverso; ou O Menino e a Garça Cinematografia: Oppenheimer Figurino: Barbie Edição de filme: Oppenheimer Maquiagem e penteado: Maestro Música original: “Para que fui feito?” da Barbie Design de produção: Barbie Som: Oppenheimer Efeitos visuais: Godzilla Minus One Curta Animado: A guerra acabou! Inspirado na música de John e Yoko Curta documental: A última oficina Curta de ação ao vivo: A maravilhosa história de Henry Sugar