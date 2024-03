Oscar 2024: qual a história de 'Assassinos da Lua das Flores'? Veja a sinopse do filme indicado

No Oscar 2024, o filme "Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese concorre em 11 categorias. Protagonizado por Lily Gladstone e Leonardo DiCaprio, o longa é inspirado em uma história real e um dos grandes favoritos na categoria de "Melhor Atriz", da premiação que acontece nos Estados Unidos, no próximo domingo (10).

Qual a sinopse de "Assassinos da Lua das Flores"?

Na década de 1920, vários assassinatos começaram a surgir no distrito de Osage, em Oklahoma. As mortes repentinas da população desencadearam uma grande investigação envolvendo o poderoso J. Edgar Hoover, considerado o primeiro diretor do FBI.

Confira curiosidades do filme:

- O filme é baseado em uma história real e gira em torno do massacre do Povo Osage. Os osages começaram a ser assassinados quando foi descoberto que as terras pertencentes a eles eram repletas de petróleo;

- Para garantir que a história fosse real, como em Oklahoma, o diretor do longa consultou lideranças dos Osages para evitar uma narrativa estereotipada e/ou racista contra os nativos americanos.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenador de Oliberal.com, Abílio Dantas)