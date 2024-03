Oscar 2024: qual a história de 'Zona de Interesse'? Veja a sinopse do filme indicado

“Zona de Interesse”, dirigido por Jonathan Glazer, recebeu cinco indicações no Oscar 2024. Caracterizado como drama histórico, a trama se passa no período da Segunda Guerra Mundial e conta com Christian Friedel e Sandra Hüller no elenco. A 96ª cerimônia do Oscar ocorre neste domingo, 10, no Teatro Dolby, em Los Angeles (Estados Unidos).

A produção é baseada no livro de mesmo nome escrito por Martin Amis, em 2014. “Zona de Interesse” foi premiado no Festival de Cannes, Los Angeles Film Critics Awards e BAFTA.

Confira o trailer de “Zona de Interesse”

Sinopse de “Zona de Interesse”

Em “Zona de Interesse”, Rudolf Höss (Christian Friedel), comandante de Auschwitz, e sua esposa Hedwig (Sandra Hüller) moram em um local aparentemente tranquilo. Entretanto, por trás da felicidade da família, o terror nazista está instaurado: eles vivem ao lado do campo de concentração de Auschwitz. O cotidiano do comandante Höss e de sua família se desenrola entre gritos de terror abafados.

Qual o elenco de “Zona de Interesse”?

Ao lado de Christian Friedel e Sandra Hüller, o elenco de “Zona de Interesse” é composto por Lilli Falk, Imogen Kogge, Medusa Knopf, Stephanie Petrowitz, Maximilian Beck e Freya Kreutzkam.

Onde assistir “Zona de Interesse”?

“Zona de Interesse” continua indisponível em plataformas de streaming. O filme pode ser conferido nos cinemas.

Em quais categorias do Oscar “Zona de Interesse” foi indicado?

“Zona de Interesse” concorre em cinco categorias no Oscar 2024:

Melhor Filme

Melhor Direção, com Jonathan Glazer

Melhor Filme Internacional

Melhor Roteiro Adaptado

Melhor Som

