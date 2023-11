'Mulheres Apaixonadas': qual o final de Vidinha na novela da TV Globo?

Na novela "Mulheres Apaixonadas", da TV Globo, Vidinha (Júlia Almeida), se mostrou, desde o início da trama, uma jovem esforçada e que sempre tentou fugir de problemas. No entanto, a filha de Lorena (Susana Vieira) e Rafael (Cláudio Marzo), acabou se metendo em alguns conflitos com Heloísa (Giulia Gam) ao se relacionar com Sérgio (Marcello Antony), seu ex-marido.

Ao se aproximar da reta final da novela, exibida no Vale a Pena Ver de Novo, esses problemas se intensificarão, fazendo com que a moça viva momentos tensos e de virada em sua história.

Ter cedido às investidas de Sérgio foi um dos grandes riscos que Vidinha aceitou correr durante toda a novela. Ciente dos ciúmes doentio e possessivo de Heloísa, a jovem não cortou o homem.

A aproximação entre os dois, contudo, ocorre depois que o homem já está separado da irmã de Helena (Christiane Torloni). Vidinha chegará a convidar Sérgio para uma palestra na Escola Ribeiro Alves e é nesse dia que a moça torna um alvo de Heloísa.

No estacionamento da escola, Heloísa tenta atropelar com o carro a filha de Lorena, que pula para trás por um triz de ser atingida. Essa situação fará com que a também irmã de Hilda (Maria Padilha) tente se suicidar e aceite ser internada em uma clínica psiquiátrica.

Com Heloísa distante, Vidinha e Sérgio poderão finalmente se relacionar livremente. O casal começará a namorar e planejarão uma viagem juntos para a Europa.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)