'Mulheres Apaixonadas': Qual o final de Lorena na novela da TV Globo?

Na novela "Mulheres Apaixonadas", da TV Globo, Lorena (Susana Vieira) terá um final feliz. Após terminar o namoro com Expedito (Rafael Calomeni), a dona da Escola Ribeiro Alves termina a trama ao lado de outro galã no último capítulo da novela.

O relacionamento entre Expedito e Lorena chega ao fim depois que o rapaz se torna modelo e se envolve com Marina (Paloma Duarte). Os jovens passam a ter um caso após a dondoca passar a trabalhar como fotógrafa e faz um ensaio com o namorado de sua ex-sogra.

Qual o final de Lorena na novela "Mulheres Apaixonadas"?

No entanto, Lorena não termina a novela sozinha. Durante uma festa de formatura em seu colégio, Diogo (Rodrigo Santoro) surpreende a veterana quando lhe apresenta um amigo: Ricardo (Reynaldo Gianecchini, em participação especial). Lorena e o bonitão trocam gracejos e indicam que terão algo juntos.

Na conversa, Lorena convida Ricardo para beber um drink qualquer dia em sua casa. “Se você quiser levar sua namorada, fica à vontade”, comenta. “Eu tô sem namorada. Eu tava namorando uma menina bem novinha aí, 20 anos… Mas eu não dou sorte com as gatinhas”, diz o galã.

A irmã de Téo (Tony Ramos) prontamente se interessa. “Não? Prefere as gatonas?”, brinca a mulher. “É verdade. Eu realmente prefiro as mais maduras, mais vividas, porque elas são menos cansativas”, entrega o amigo de Diogo. A conversa continua e os dois passam a festa inteira sentados um ao lado do outro.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)