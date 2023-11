'Mulheres Apaixonadas': Clara e Rafaela terminam juntas? Veja o final do casal na novela da TV Globo

Na novela "Mulheres Apaixonadas", da TV Globo, o casal Clara (Alinne Moraes) e Rafaela (Paula Picarelli) chamou bastante atenção do público, seja para torcer a favor, seja para torcer contra. Apesar de enfrentar homofobia da sociedade da obra e da própria mãe de Clara, as jovens estudantes terminam juntas e felizes morando na mesma casa.

Após completar 18 anos, Clara diz a Rafaela que não aguenta mais a mãe a perseguindo. Na festa de aniversário da filha, por exemplo, Margareth (Laura Lustosa) faz um escândalo, chamando a atenção de todos os presentes, ao se deparar com o casal prestes a dar um selinho. Assista:

No dia seguinte à festa, Margareth fica desesperada ao ver o armário de Clara vazio. Ela ainda encontra uma carta de despedida deixada pela filha e passar a sofrer de remorso. Já Rafaela chora de felicidade ao se deparar com a namorada chegando com malas pela manhã, disposta a viver com ela.

No entanto, essa não será a conversa final entre mãe e filha. Clara e Margareth ainda terão um papo definitivo nos últimos capítulos da novela. A mãe ainda propõe que a filha retorne para casa e que namore às escondidas. Mas, orgulhosa do namoro com Rafaela, Clara não aceita e rompe de vez com a mãe.

No último capítulo, na festa de formatura da Escola Ribeiro Alves, será encenada a peça clássica Romeu e Julieta, sendo Clara a mocinha. Com Rodrigo (Leonardo Miggiorin) impossibilitado de se apresentar no papel principal, Rafaela assume o personagem e ganha um beijo de Clara na encenação, em uma das últimas cenas da novela. Assista:

Em uma época em que exibir uma relação homoafetiva na televisão, principalmente em uma novela, era uma situação rara, o namoro das jovens estudantes foi um pontapé para várias discussões sobre homofobia e preconceito enraizado.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)