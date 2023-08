Mulheres Apaixonadas: Como está a atriz que interpretou Rafaela hoje?

Em 2003, Manoel Carlos lançava mais uma novela repleta de assuntos polêmicos socialmente, como alcoolismo, violência doméstica e, pela primeira vez, relações homoafetivas. No folhetim 'Mulheres Apaixonadas', Paula Picarelli viveu um romance com Alinne Moraes, e tiveram que enfrentar as mais diferentes reações por parte dos colegas da Escola Ribeiro Alves (ERA).

O romance entre as duas adolescentes foi alvo de preconceitos e obstáculos ao longo dos episódios. Hoje em dia, vinte anos após a transmissão original, Paula está com 45 anos e é mãe de Sofia, de 11 anos.

Em entrevista ao GShow, a atriz contou que muita coisa mudou em relação à comunidade e à causa LGBTQIA + após o projeto.

“Aprendi muito desde a época em que a novela foi ao ar. Me sinto feliz e orgulhosa de poder fazer parte da história dessa luta [...] É lindo, me emociona a força e o alcance dessa história e como é importante se reconhecer, se sentir incluída nesses meios de comunicação”, disse ela.

Mesmo com o sucesso de Mulheres Apaixonadas, a atriz optou participar de programas da TV como ‘Entrelinhas’, da TV Cultura, e fez parte do elenco das séries 9mm: São Paulo, Psi e Escola de Gênios.

Atualmente, ela trabalha com cinema e teatro, além de ser influente nas redes sociais, onde tem mais de 14 mil seguidores.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)