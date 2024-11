Netflix anuncia 5ª temporada de 'Casamento às Cegas Brasil' com participantes acima de 50 anos

A Netflix confirmou a quinta temporada do reality show Casamento às Cegas Brasil, trazendo uma nova proposta para os fãs do programa. Com o título “Nunca é Tarde”, a edição terá 100% dos participantes com idade acima de 50 anos. A novidade foi anunciada na última quinta-feira (31) e deve estrear na plataforma em 2025.

Mantendo a fórmula de sucesso, o casal Camila Queiroz e Klebber Toledo seguirá no comando do reality, guiando os participantes em busca de conexões amorosas sem se verem, através das famosas cabines.

Nesta temporada, pessoas maduras e experientes terão a oportunidade de se abrir para novos relacionamentos, mostrando que o amor não tem idade para recomeçar. A edição anterior, “Uma Nova Chance”, que estreou em junho de 2024, trouxe participantes divorciados e separados.

Desde sua estreia nos Estados Unidos, em 2020, Casamento às Cegas tornou-se um sucesso mundial e ganhou adaptações em vários países, incluindo a versão brasileira, lançada em 2021.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)