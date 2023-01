Casamento às Cegas Brasil: 'Sim', 'Não', traições e tretas; Alerta de spoiler

O reality Show Casamento às Cegas Brasil 2 tem movimentado a web, desde a exibição do seu último episódio no último dia 11, com os desfechos dos casais: Verônica Brito e William Domiêncio; Thamara Teréz e Alisson Hentges; Flávia Queiroz e Robert Richard; Vanessa Carvalho e Tiago Chapola e Maíra Bullos e Guilherme Martins formados na temporada apresentada por Camila Queiroz e Klebber Toledo. Enquanto o episódio de reencontro que será lançado dia 1º de fevereiro não chega a Netflix, separamos um compilado do que foi esta edição e o que se sabe até o momento sobre os participantes.

Para quem está conhecendo o reality agora ou deseja relembrar, Casamento às Cegas Brasil está na sua segunda temporada e é inspirado no reality norte-americano "Love Is Blind", ambos exibidos pela Netflix. O programa faz um experimento, coloca pessoas diversas em cabines para conversarem entre si, sem nunca terem se visto. A partir das conversas formarão pares e sairão para um experimento de 30 dias morando juntos e finalmente decidem se querem ou não casar, dizendo a resposta no altar e descobrindo a resposta da pergunta "o amor é cego?".

As participantes no episódio de reencontro do programa programa (Reprodução / Divulgação)

Mas alguns casais, como Maíra Bullos, 31 anos, e Guilherme Martins, 29 anos, nem chegam ao altar. O casal se desentendeu dias antes da cerimônia e Maíra decidiu não subir ao altar. Maíra queria que Gui se comprometesse, mas o controlador de tráfego aéreo disse não ter os mesmo sentimentos pela social media. Ele queria levar o experimento até o altar, mas romperam. Ainda se encontraram na festa de despedida de solteiro e solteira dos rapazes e garotas do elenco.

Juliana Theodoro, é criadora de conteúdo e leitora crítica e avaliou os dois programas, tanto o norte-americano, quanto a versão brasileira e acredita que a principal diferença esteja na questão cultural, já que o formato de ambos é parecido. "Os norte-americanos parecem acreditar mais na proposta do programa e se expõem mais. Os brasileiros parecem levar a proposta com menos seriedade, mas também se preocupam mais com as repercussões do que dizem e do que fazem", disse.

Sobre o casal da temporada, Verônica, 31 anos, e Will, 26 anos, a leitora crítica revela que eram o casal favorito desde o início do programa. E que - alerta spoiler - chegar no altar e dizer "Não", quando Verônica revelou que ambos tinham decidido pelo "Sim", foi decepcionante. Principalmente porque o jovem foi influenciado pela mãe.

"Fiquei decepcionada com o não dele, porque nada parecia apontar para que fosse dessa forma. Acho que sim, a mãe influenciou e muito. Até porque antes do casamento, ele disse para a família, inclusive para a mãe, que diria sim. Foi exatamente quando a mãe ficou categórica com a opinião dela, de que deveria ser não. Depois dessa conversa, ele mudou de ideia. Foi uma pena porque a Verônica não merecia, mas com certeza ela vai ser mais feliz sem um marido que não consegue ir contra as ideias da própria mãe", destacou.

Assim como o casal anterior, Vanessa Carvalho, 32 anos, e Tiago Chapola, 35 anos, não ficaram juntos, apesar de terem chegado ao altar. Lá ofereceram uma "torta de climão" no discurso, após o primeiro "Não", dado pelo representante comercial, que logo se desculpou com os familiares e amigos e disse que o casal não tinha conexão. Van visivelmente chateada disparou: "Onde está o homem das cabines? Será que esse homem veio realmente em busca de um grande amor? Meu erro não foi amar, mas amar a pessoa errada, que tinha dúvidas e eu mereço a pessoa que tenha certeza”, ponderou em seu discurso.

Mas, o nome do programa leva "Casamento" no título e Thamara Teréz, 30 anos e Alisson Hentges, 27 anos, fizeram jus e se casaram. O administrador de produção foi o primeiro "Sim". Thamara assustou o noivo, familiares, amigos e os apresentadores do programa, pois o seu discurso indicava que não iria se casar. “Sinceramente, nem acredito que nossas diferenças seriam superadas. Por isso, eu acharia mais fácil parar por aqui. Seria muita loucura me casar nesse momento da minha vida, mas é justamente essa loucura que eu quero”, disse ela seguido do sim para alívio da plateia do casamento.

O casal Flávia Queiroz, 27 anos, e Robert Richard, 29 anos, fizeram uma jornada coerente dentro do programa. Se no começo eles e o público não tinham certeza de que iriam para frente, foram se conhecendo dentro do experimento e se mostraram parceiros. Juntos fizeram a aliança em uma espécie de "oficina". A referência esteve presente no discurso da enfermeira ao personal. Robert disse 'sim' e disparou. "Estou pronto para me entregar para você e ser o homem mais feliz do mundo”, arguiu. Flávia respondeu o 'sim' e disse que “Como ‘construção’ é a palavra da nossa história. Espero que a faísca que nasceu na cabine três se transforme no fogo a 1090ºC como o que forjou nossas alianças”, comentou emocionando a todos os presentes.

A Netflix divulgou imagens do reencontro. (Reprodução / Divulgação)

A jornalista e tradutora Alice Morais contou que a união de Robert e Flávia não a surpreendeu, pois além de ser o seu casal favorito desde o início do programa, mostravam-se mais equilibrados. "Desde o início pareciam ser os mais equilibrados, não teve muitos altos e baixos. Em questão de surpresa positiva, diria que foi a Thamara com o Alisson. De início, o Alisson parecia muito imaturo e os dois pareciam diferentes demais para dar certo. Mas conforme o experimento avançava, o Alisson se mostrou maduro e confiou na Thamara, mesmo diante da questão do ex. Ao mesmo tempo em que a Thamara pareceu se abrir mais com ele e a relação do casal pareceu fluir naturalmente. Pelo que é demonstrado no reality, me parece ser um caso em que cada um despertou o melhor do outro", avaliou.

"Negativamente, para mim, o pior foi o Tiago com a Vanessa, mas ele já vinha demonstrando sinais de que seria imaturo dentro do reality (mesmo sendo o participante mais velho após as cabines), ele nunca demonstrou segurança para a Vanessa, mas ela seguiu acreditando que poderia dar certo", concluiu.

A reunião dos participantes está prevista para o dia 1º de fevereiro, mas, os possíveis desfechos já rondam a web. Robert e Flávia estariam separados, após Flávia descobrir que o marido estava ativo nos aplicativos de relacionamento e, por isso, teria terminado o casamento. Apesar da notícia ser bastante comentada entre os fãs do programa, os participantes não podem confirmar nada que ainda não tenha ido ao ar e essa resposta da possível "traição" e outras "Tretas" só serão reveladas no episódio de reencontro dos participantes.

Serviço

Programa: Casamento às Cegas Brasil

Episódio de reencontro: 1º de Fevereiro

Plataforma: Netflix