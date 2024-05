Twenty One Pilots lança ‘Clancy’, álbum com videoclipes de todas as músicas; entenda a ‘lore’ do duo

O duo Twenty One Pilots lançou, nessa sexta-feira, 24, o álbum “Clancy”. A nova produção de Tyler Joseph e Josh Dun conta com 13 músicas e videoclipes para todas. As faixas já estão disponíveis em plataformas de streaming de música.

“Clancy” fecha a narrativa iniciada em 2015, com “Blurryface”. Após quase 10 anos e dois álbuns - ”Trench” (2018) e “Scaled and Icy” (2021) - entre eles, a história dos Bispos e Banditos parece ter chegado ao fim. Em livre promovida pela dupla na madrugada de lançamento, antes da última canção ser reproduzida, Tyler sugeriu que os fãs ouvissem e se perguntassem se é, de fato, um encerramento.

Antes de “Clancy” ser lançado por completo, Twenty One Pilots disponibilizou três músicas: “Overcompensate”, “Next Semester”, “Backslide” e “The Craving (Single Version)”. Confira as faixas do álbum abaixo.

“Overcompensate” “Next Semester” “Backslide” ”Midwest Indigo” ”Routines In The Night” ”Vignette” ”The Craving (Jenna’s Version)” ”Lavish” ”Navigating” ”Snap Back” ”Oldies Station” ”At The Risk Of Feeling Dumb” ”Paladin Strait”

Todas as músicas do novo disco contam com videoclipe. O lançamento de “Clancy” seria, a princípio, no dia 17 de maio. Entretanto, o projeto audiovisual exigiu adiamento. Apesar disso, a última faixa, “Paladin Strait”, ainda não possui videoclipe - a previsão de lançamento é no início de junho.

Entenda a “lore” de Twenty One Pilots

Da tradução literal do inglês, “lore” significa “tradição”. Iniciada em “Blurryface” a narrativa sobre a trajetória de Clancy - o personagem - é explicada em 10 canções: “Heavydirtysoul”, “Jumpsuit”, “Nico And The Niners”, “Levitate”, “Shy Away”, “Saturday”, “The Outside”, “Overcompensate” e “Paladin Strait”.

A história acompanha um cidadão de Dema, cidade em formato de círculo no continente verde e selvagem chamado Trench. Quem governa o local é Nico, o Blurryface, juntamente aos nove Bispos. Em Dema, Clancy - que recebe esse nome na nova era da dupla - sofre diversas pressões, mas foge e é acolhido pelos Banditos. O grupo formado por rebeldes resgata pessoas da cidade de Blurryface.

No decorrer dos quatro álbuns, lançados entre 2015 e 2024, Tyler e Josh relatam os momentos vividos pelo personagem. Entretanto, até o momento não está claro se a história chegou ao fim.

Além de “Clancy” (2024), “Scaled and Icy” (2021), ”Trench” (2018) e “Blurryface” (2015), o duo já lançou outros dois álbuns de estúdio: “Vessel” (2013) e um “Twenty One Pilots” (2009). Tyler Joseph e Josh Dun se apresentam no Brasil nos dias 22, 24 e 26 de janeiro de 2025, em Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Essa é a primeira vez da banda em shows solo no território brasileiro.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)