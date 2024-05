Twenty One Pilots confirma 3 shows no Brasil; veja datas, locais, valores e onde comprar ingressos

O Twenty One Pilots, dupla formada por Tyler Joseph e Josh Dun, anunciou três shows no Brasil nessa quinta-feira, 9. Pela primeira vez, o duo vem ao país com shows solo - fora de festivais e outros eventos. As cidades escolhidas para as apresentações da “The Clancy World Tour” são Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), nos dias 22, 24 e 26 de janeiro de 2025, respectivamente.

Além de shows no Brasil, Tyler e Josh confirmaram concertos em outras cidades da América Latina: Bogotá, na Colombia; Santiago, no Chile; Buenos Aires, na Argentina; e Cidade do México, Guadalajara e Monterrey, no México. Em terras brasileiras, a turnê é produzida pela 30e. As vendas iniciam no dia 14 de maio, terça-feira, com a Pré-Venda Santander.

Onde comprar ingressos para Twenty One Pilots no Brasil?

Os ingressos para os shows do Twenty One Pilots no Brasil serão vendidos pelo site da Eventim. Clique aqui e confira. As vendas iniciam com a Pré-Venda Santander, no dia 14 de maio, terça-feira. A Venda Geral inicia no dia 16 de maio, quinta-feira.

Twenty One Pilots em Curitiba, Paraná

O show do Twenty One Pilots em Curitiba, Paraná, ocorre no dia 22 de janeiro de 2025. A Pedreira Paulo Leminski foi o local escolhido para a apresentação.

Pré-Venda Santander

Site: 14 de maio, terça-feira, às 12h

Bilheteria física (Estádio Major Antônio Couto Pereira): de 15 de maio, quinta-feira, às 10h até 16 de maio, sexta-feira, às 10h*

*A pré-venda ocorre apenas no dia 15 de maio, devido ao jogo no dia anterior.

Venda Geral

Site: 16 de maio, sexta-feira, às 12h

Bilheteria física (Estádio Major Antônio Couto Pereira): 16 de maio, sexta-feira, às 13h

Twenty One Pilots em Curitiba, PR (Divulgação / 30e)

Valores

Pista

Meia: R$ 230,00

Inteira: R$ 460,00

Pista Premium

Meia: R$ 405,00

Inteira: R$ 810,00

Twenty One Pilots no Rio de Janeiro, RJ

O show do Twenty One Pilots no Rio de Janeiro, RJ ocorre no dia 24 de janeiro de 2025. A Farmasi Arena foi o local escolhido para a apresentação.

Pré-Venda Santander

Site: 14 de maio, terça-feira, às 12h

Bilheteria física (Estádio Nilton Santos - Engenhão): de 14 de maio, terça-feira, às 13h até 16 de maio, sexta-feira, às 10h

Venda Geral

Site: 16 de maio, sexta-feira, às 12h

Bilheteria física (Estádio Nilton Santos - Engenhão): 16 de maio, sexta-feira, às 13h

Twenty One Pilots no Rio de Janeiro, RJ (Divulgação / 30e)

Valores

Cadeira N3

Meia: R$ 165,00

Inteira: R$ 330,00

Cadeira N1

Meia: R$ 275,00

Inteira: R$ 550,00

Pista Premium

Meia: R$ 405,00

Inteira: R$ 810,00

Camarote

Valor único: R$ 550,00

Twenty One Pilots em São Paulo, SP

O show do Twenty One Pilots em São Paulo, SP ocorre no dia 26 de janeiro de 2025. O Allianz Parque foi o local escolhido para a apresentação.

Pré-Venda Santander

Site: 14 de maio, terça-feira, às 12h

Bilheteria física (Allianz Parque - Bilheteria B): de 14 de maio, terça-feira, às 13h até 16 de maio, sexta-feira, às 10h

Venda Geral

Site: 16 de maio, sexta-feira, às 12h

Bilheteria física (Allianz Parque - Bilheteria B): 16 de maio, sexta-feira, às 13h

Twenty One Pilots em São Paulo, SP (Divulgação / 30e)

Valores

Cadeira Superior

Meia: R$ 200,00

Inteira: R$ 400,00

Pista

Meia: R$ 230,00

Inteira: R$ 460,00

Cadeira Inferior

Meia: R$ 305,00

Inteira: R$ 610,00

Pista Premium

Meia: R$ 405,00

Inteira: R$ 810,00

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)