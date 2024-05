Twenty One Pilots no Brasil? Produtora compartilha imagem da dupla e fãs reagem

A dupla Twenty One Pilots, formada por Tyler Joseph e Josh Dun, deve vir ao Brasil em breve. Nessa quarta-feira, 8, a produtora 30e compartilhou uma imagem do duo e gerou expectativa nos fãs. Confira abaixo.

Na publicação, a empresa marcou o banco Santander. Sem mais informações, os fãs começaram a especular um show solo do Twenty One Pilots no Brasil. Tyler e Josh estiveram no país em 2023, para apresentação no Lollapalooza.

No X (Twitter), ouvintes do duo reagiram com altas expectativas. “Não consigo lidar com essas notícias do Twenty One Pilots no Brasil”, escreveu um. “Twenty One Pilots no Brasil em show solo. Acabou a maldição dos festivais”, disse outra. Um internauta apontou interação do perfil do Allianz Parque com a publicação da 30e, especulando um show em São Paulo.

A dupla anunciou, no dia 27 de março, a nova turnê: “The Clancy World Tour”. O calendário de shows previstos inicia em agosto de 2024 e encerra em maio de 2025. Entre os países divulgados, não há data para apresentação no Brasil.

O próximo álbum do Twenty One Pilots, “Clancy”, é lançado no dia 24 de maio. Até o momento, três músicas já estão disponíveis, sendo elas “Overcompensate”, “Next Semester” e “Backslide”.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)