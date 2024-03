Twenty One Pilots anuncia novo álbum de estúdio, ‘Clancy’; vídeo

Responsáveis pelos sucessos “Stressed Out”, “Car Radio” e “Heathens”, a banda Twenty Pilots anunciou, na quarta-feira (28), seu sétimo álbum de estúdio, intitulado “Clancy”.

Composto pelos norte-americanos Tyler Joseph e Josh Dun, o disco tem lançamento previsto para 17 de maio e promete um novo capítulo da narrativa apresentada em álbuns anteriores como “Blurryface” e “Trench”.

No X, antigo Twitter, a banda divulgou o lançamento do primeiro single, "Overcompensate", umas das 13 músicas presentes no disco. O grupo já esteve presente no Brasil quatro vezes e deve anunciar as primeiras datas de turnê pelo mundo em breve. Confira o clipe de “Overcompensate”:

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)