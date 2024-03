Espaço de Belém promete noite animada com show do Quarteto Ver-O-Jazz

O Studio Pub, localizado na rua Presidente Pernambuco, apresenta o quarteto Ver-O-Jazz em um show solidário que integra o evento "Studio + Jazz". A programação inicia às 19 horas, com o grupo regional e encerra com a apresentação do artista Delcley Machado. O projeto idealizado e produzido por Henrique Penna e Henrique Senna, com a direção artística de Marcus Braga, quer resgatar e valorizar a tradição da música instrumental paraense.

Além disso, ainda segundo os idealizadores, o espaço é utilizado para apresentar novos talentos da música, fomentando o mercado de trabalho para os já consagrados músicos, instrumentistas, grupos musicais e artistas solo da capital.

De acordo com Caio Braga, pianista do Ver-o-Jazz, esta é a segunda vez que o grupo se apresenta no espaço. Na primeira, eles foram os convidados para a estreia do projeto "Studio+Jazz". Para a noite musical, o público recebe no palco muita música instrumental de qualidade, passando pelo jazz, música brasileira e fusion - um estilo de jazz fortemente influenciado por outros estilos de música, como funk e rock.

Por nascer no Norte, o grupo decidiu homenagear a região. Com o nome que faz referência a um dos cartões postais de Belém, a banda busca valorizar sua terra, tradição e identidade, que foram determinantes na formação do Quarteto, existente desde o início deste ano.

"Também queremos mostrar que elementos regionais podem sim estar presentes na música instrumental e no jazz, gerando assim uma mistura de gêneros e estéticas. Estamos trabalhando no sentido de fazermos algumas versões de clássicos paraenses em estilo jazz", diz Caio.

A banda nasceu no início deste ano a partir de um grupo de estudos de amigos que gostavam de tocar juntos e tinham o gosto musical parecido (Foto: Divulgação / Ver-O-Jazz)

Para o pianista, o evento é muito importante para os fãs de jazz da capital. Segundo Caio, a cena da música instrumental sempre foi forte em Belém, cidade que exportou e exporta grandes músicos para o mundo afora. Mesmo assim, ele acredita que ainda existam poucos lugares para este estilo musical na cidade e comemora o surgimento do "Studio + Jazz" como um fortalecimento para a ascensão do jazz nas casas de shows.

"Não há tantos lugares para consumo e valorização desse tipo de música na cidade, embora existam movimentos e pessoas que empreendem esforços nesse sentido. O nosso sentimento é de alegria, por de alguma forma contribuir na divulgação, democratização e promoção da música instrumental na cidade", celebra.

Entrada solidária

O espaço de shows no bairro da Campina, em parceria com o Movimento Global Dia de Doar (ação apoiada pela Organização das Nações Unidas - ONU), com o Coletivo Música Solidária, com a REVOLUÇÃO - Rede Voluntariado Unida em Ação, promovem a solidariedade, estimulando o público a apoiar projetos sociais por meio do “Ingresso Solidário”. O valor de R$ 15 e a doação de um alimento não perecível na entrada do Studio Pub são arrecadados e repassadas à ONGs locais.

"Manifestar a vontade de promover o coletivo música solidária e o ingresso solidário demonstra a manifestação da consciência diante da sociedade em querer melhorar e impactar positivamente a comunidade como um todo. Então esse é o grande espírito do 'Dia de Doar', onde pessoas físicas e jurídicas fazem aquilo que está ao seu alcance para melhorar a comunidade e entregar um legado de impacto social positivo", diz Henrique Senna.

Serviço:

- Evento: Studio + Jazz

- Quando: quinta-feira (29/02)

- Onde: Studio Pub - R. Pres. Pernambuco, 277 - Batista Campos, Belém

- Line-Up:

19h:30h – Banda Ver-O-Jazz

21h30h – Delcley Machado Quarteto

- Ingressos:

1° lote: R$ 25 (+ R$ 2,50 taxa)

Ingresso Solidário (Mediante a doação de 1kg de alimento na portaria do evento)

- 1º Lote: R$ 15.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)