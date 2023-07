Show de comédia stand-up 'Vergonha Alheia' recebe humorista Liph Souza neste domingo

O grupo de stand up comedy "Vergonha Alheia" recebe o comediante Liph Souza, de Marituba, para mais uma noite de risadas no Studio Pub, neste domingo (09), a partir das 20h. Essa será a sexta edição do evento.

O "Vergonha Alheia" tem no elenco fixo Aldair Santos, Carloz Cruz, Chris Costa e Julio Caramez. "A expectativa é de mais uma edição incrível, lotada como foram todas as outras, desde a primeira. Dessa vez contando com uma participação especial, que vai acrescentar ainda mais pra nosso show e proporcionar uma noite muito especial para todo o público", afirmou Carlos Cruz.

O convidado da sexta edição é Liph Souza, que é considerado o maior comediante de Marituba, já que ele é o único. "A expectativa é a melhor possível, fico feliz de ser convidado por esses caras que estão fazendo acontecer no cenário da comédia em Belém. Eles me chamarem para fazer parte desse show, o que me deixa muito feliz e tenho certeza que vai ser incrível", assegura.

Os ingressos individuais custam R$ 20 e as mesas R$ 60. Os ingressos podem ser comprados pelo site Sympla ou no Studio Pub.

Serviço: Show stand up "Vergonha Alheia"

Participação especial: Liph Souza

Local: Studio Pub Belém, localizado na rua Presidente Pernambuco

Data: domingo, dia 09

Horário: 20h