Disputa de stand up em ‘Do Que Riem?’ chega Comedy Central e Paramount+

Nesta segunda-feira, 03, estreia no Comedy Central a nova série nacional de humor: ‘Do Que Riem?’. No dia seguinte, na terça-feira, 04, o episódio chega ao Paramount+.

Com apresentação de Maurício Meirelles, a produção inédita trará Jhordan Matheus e Babu Carreira em uma competição de comédia stand-up que tem como objetivo arrancar mais gargalhadas de plateias formadas inteiramente por grupos específicos, como: médicos, vovós, marombas, cabeleireiras, sertanejos, seguranças e garçons.

“Ele é uma produção diferente na questão de ser um programa de stand up. Das coisas que eu fiz, essa é a primeira vez que faço algo exclusivo para esse formato que eu amo muito. Não vejo muito stand up na televisão, vejo que esse perfil explode muito no youtube. Já vimos muitas coisas de gincana acontecendo na tv aberta, o que não era muito legal, mas agora esse programa mostra o que a gente faz de melhor, um texto exclusivo para essa plateia”, explica Maurício Meirelles.

“É uma grande esforço coletivo para fazer um grande programa”, acrescenta.

Serão sete episódios divulgados semanalmente, onde os competidores mergulham a fundo nos respectivos universos dos grupos selecionados que fazem parte da plateia. Jhordan Matheus e Babu Carreira contam com a ajuda de um representante do grupo para conduzir uma pesquisa de campo, fazendo o comediante mergulhar nesses novos universos e receber as melhores dicas de como fazer a plateia rir. Em seguida, chega a hora de competirem pelas risadas desta comunidade e saber quem agrada mais o público. O escolhido vence a disputa do episódio.

“Eu e o Jhordan sofremos um pouco no sertanejo”, antecipou Babu.

“Senti dificuldade com os médicos, a galera estava muito séria, fiquei com receio e dúvida em falar algumas coisas”, acrescenta Jhordan.

O humorista falou ainda sobre como pensou nas piadas expostas durante a ‘batalha’: “Não teve um assunto que a gente ficou pensando que piada ou não fazer com medo de não dar certo. Tivemos temas bem tranquilos para poder trabalhar em piadas, não teve nenhuma limitação para piada, podíamos fazer piada com tudo dentro daquele tema. Aconteceram todos os temas de forma tranquila”.

Fazer stand up tem sido desafio para alguns comediantes na atualidade, muito por conta de piadas nichadas que podem atingir determinado público, mas o trio se sente tranquilo em relação ao trabalho realizado.

“Talvez uma piada com o tema X não agrade o público, isso é muito complexo para a gente discutir. Eu tenho as minhas particularidades: ‘Qual o limite de humor?’ Para mim não tem limites, mas cada um tem a sua peculiaridade. Eu particularmente não gosto de ferir as pessoas, tem vários temas sensíveis na sociedade que são complexos. Por exemplo, não gosto de falar sobre morte, acho que temos que respeitar essa dor”, pontua Maurício Meirelles.