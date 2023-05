Fábio Porchat defende direito de comediante Léo Lins de fazer piadas com minorias

O apresentador, humorista e ator Fábio Porchat, de 39 anos, defendeu nesta quarta-feira (17) o humorista Léo Lins, de 40, que foi proibido pela justiça de fazer piadas com minorias. "Isso aqui é uma vergonha e inaceitável!", opinou Porchat no link de uma matéria com o seguinte manchete. "Justiça derruba especial de comédia de Léo Lins e proíbe piadas contra minorias". Com informações do portal Quem.

Em outro tweet, Porchat declarou que quem não gostar de determinado tipo de piada não precisa ver. "Não gosta de uma piada? Não consuma essa piada. Se a piada não incitou o ódio e a violência ela é só uma piada. Tem piada de todos os tipos, de pum e de trocadilho, ácida e bobinha. Tem piada de mau gosto? Tem também. Tem piada agressiva? Opa. Mas aí é só não assistir. Quem foi lá assistir ao Léo Lins adorou. Riram muito. Quem não gostou das piadas são os que não foram. Pronto, assim que tem que ser", afirmou Porchat.

Isso aqui é uma vergonha! Inaceitável! https://t.co/UORUkpro2b — Fabio Porchat (@FabioPorchat) May 16, 2023

O comediante continuou escrevendo tweets sobre o assunto. "Ah, mas faz piada com minorias… E qual o problema legal? Nenhum. Dentro da lei pode-se fazer piada com tudo, tudo, tudo. Não gostar de uma piada não te dá o direito de impedir ela de existir. Ainda mais previamente. Impedir o comediante de pensar uma piada é loucura. Mesmo que você não goste desse comediante, mesmo que você despreze tudo o que ele diz, ele tem o direito de dizer. Ele tem o direito de ofender. Não existe censura do bem. Se cada pessoa que se ofender com uma piada resolver tirar ela do ar não sobra um Joãozinho, um papagaio, um argentino. Pra mim democracia não é um regime pra você defender as suas ideias, mas pra quem você não concorda poder defender as delas. Não confundam 'não gosto dele' com 'ele não pode falar'. Não entrem nessa conversa com a emoção, entrem com a razão", concluiu Porchat.

JUSTIÇA - A Justiça de São Paulo mandour remover o show "Perturbador" do comediante Léo Lins das plataformas digitais. Léo Lins também está proibido de "manter, transmitir, publicar, divulgar, distribuir, encaminhar ou realizar download de quaisquer arquivos de vídeo, imagem ou texto, com conteúdo depreciativo ou humilhante a qualquer categoria considerada minoria ou vulnerável".

Léo Lins está proibido de sair de São Paulo por mais de dez dias sem autorização judicial. E deve pagar multa de R$ 10 mil para cada dia que descumprir uma das ordens. A medida cautelar ainda prega que conteúdos "em razão de raça, cor, etnia, religião, cultura, origem, procedência nacional ou regional, orientação sexual ou de gênero, condição de pessoa com deficiência ou idosa, crianças, adolescentes e mulheres" estão proibidos.

Porchat declarou não gostar deste tipo de piada e que é contra o racismo, porém defendeu o direito de outros comediantes fazerem qualquer piada, desde que esteja dentro da Constituição.

É evidente que eu sou contra o racismo e inclusive sou muito aliado nessa luta faz tempo, eu já falei mil vezes em todas as entrevistas que eu dei que o tal do limite do humor é a Constituição. Se é crime não pode. Ponto. E lógico que quem se sentir ofendido pode e deve acionar a… — Fabio Porchat (@FabioPorchat) May 17, 2023