Studio Pub Rock Festival terá Ratos de Porão e Project46 como atrações hoje

Uma mistura de bandas covers e grandes bandas de rock autoral se reunirão no Studio Pub Rock Festival - Celebration Day 2023, neste sábado, dia 9, a partir das 17h, no Espaço Náutico Marine Club. Dentre as atrações principais estão Ratos de Porão e Project46. Além deles sobem ao palco várias bandas locais de covers e autorais de Rock, Pop, Heavy Metal, e Rock Clássico.

“Para gente da Project46 vai ser uma honra, faz muito tempo que a gente não toca em Belém, a última vez foi por volta de 2015. A gente sempre quis voltar, e nesse esquema com o Studio Pub, um festival cabuloso, já tamo incorporando o estilo de vida do belenense, vai ser muito bom mesmo, então para galera que tá pensando em ir, só digo vai, por que o negócio vai ser louco, tipo a lua batendo na Terra”, comenta Caio MacBeserra, da banda Project46 sobre a expectativa do show em Belém.

Esta edição do Celebration Day é a maior de todos os tempos com cinco das maiores bandas do estilo no Brasil, além de mais nove atrações regionais, com o intuito de fortalecer e apoiar a música paraense. Como atrações nacionais terão: Ratos de Porão, O Cinza, Project46, Molho Negro, Delinquentes, Led-Zeppelin Cover - Rock Way, Pink Floyd Project, Iron Maiden Moonchild, Guns N'Roses Cover- Jungle Roses, System Of a Down Cover- Soldiers Of Down, Slipknot Cover- Dead Sulfur, Artic Monkeys Cover- Cornerstone, Los Hermanos Cover- Banda Paquetá, Emo Vive- Tributo as bandas Emo e Legião Urbana Cover- Banda Rock On.

Uma das bandas locais com amplitude nacional que subirá ao palco do Studio Pub Rock Festival será o Delinquentes. O vocalista Jayme Katarro promete levar o tradicional show pesado e alucinante dos Delinquentes. “O repertório nosso é baseado no que a gente faz com o nosso hardcore. A gente mistura com as músicas antigas, que a galera já conhece bem com as clássicas. As novas estamos levando para vários shows que farão parte do nosso próximo álbum que estamos preparando para lançar no início do ano que vem, e alguns singles também”, declara.

Jayme conta que gostou muito do novo formato do Studio Pub Rock Festival. Para ele, o festival está com cara nova e se expandindo. “No início do ano que fizeram bandas autorais de fora, abrindo as portas para as duas bandas autorais. E agora foram ainda mais além, voltando para hardcore e metalcore colocaram as autorais como headliners, inclusive as bandas locais, colocaram em horários bons, acredito que seja uma nova cara do festival. Lógico unindo com o que já rolava que eram as bandas covers, é muito legal estar podendo participar desse festival com essa nossa cara”, destacou. A banda traz a novas músicas “Milênio de Silêncio”, “Carro Prata”, “Nos Porões Humanimais” e a inédita “O Ovo da Serpente”.

Para o organizador do festival, Yuri Martins, esta edição é um divisor de águas. "Esse vai ser o nosso maior festival que vamos fazer, definitivamente. Toda a experiência que teremos dentro do evento, as 15 atrações, tudo isso culminando em uma grande celebração do rock regional e nacional, vai ser histórico".

Para participar desta edição histórica de celebração do rock nacional em Belém, o público pode adquirir os ingressos através do site Bilheteria Digital, nas unidades do Studio Pub e nas Lojas Kings do Pátio Belém e Parque Shopping. Entrada exclusiva para maiores de 18 anos, sendo obrigatório apresentação de documento oficial e com foto.

ATRAÇÕES - O festival ainda vai contar com diversas atrações como as maiores cervejarias locais: Caboca, Uriboca, Flor de Lupulo, Barbudos, 7 Cats, Amazon Beer, Araguaia e Anani. A praça de alimentação vai contar com a presença de grandes atrações locais como: Quital Burger, Green Door Burger, Vitor Hots, The Street, I Love Sushi, Kaijin, Combu Juice, Capital do Sorvete e GoCoffee.

No Rock Street, diversas opções de ambientes imersivos na cultura pop/rock com a presença de negócios locais como: Distro Rock e merch de bandas, Stand Geek (Animegeek), Studio 09- com flash tatoo/piercing, barbearia com cortes diferenciados, maquiagem, loja de roupas, ambiente instagramável com câmera 360° e muito mais.

Haverá um espaço de acolhimento Unama, com alunos do curso de psicologia para transferir ao público o acolhimento da faculdade para o evento, assim como um Concurso Gastro Unama, com oito alunos, sendo cada um com um prato especial para concorrer a um prêmio de consumação no Studio Pub.

Serviço: Studio Pub Rock Festival Celebration Day

Dia 9 de dezembro

Horário: a partir das 17h

Local: Espaço Náutico Marine Club