Festival de Rock traz as bandas Angra e Massacration para Belém

O Studio Pub Rock Festival 2023 está de volta e esse ano, traz como tema o “Experience 2023". Com a proposta de levar o público para uma experiência única na capital paraense. O evento será realizado no dia 8 de julho, a partir das 17h, no Espaço Náutico Marine Club, e vai contar com as bandas nacionais Angra e Massacration, além das bandas regionais já conhecidas na cidade.

O evento “Experience 2023" contará, além das duas atrações nacionais, com mais dez bandas locais, dois palcos, uma feira gastronômica, rock street e feira geek, além de flash tatoos que vão marcar a experiência do público desta edição. A banda Angra retorna a Belém para celebrar 30 anos de sucesso. Já a banda Massacration, mais um grande sucesso brasileiro, volta em Belém após mais de 10 anos, para aquecer os corações ds fãs da banda ao apresentar seus maiores sucessos como "Metal is the law" e "The mummy".

O vocalista da banda Angra, Rafael Bittencourt, falou sobre o retorno do grupo na cidade e sobre os novos projetos. “Estamos com uma expectativa gigante de retornar para Belém porque é um berço cultural muito grande. Sempre que estamos na capital paraense, nós nos sentimos muito inspirados com toda a cultura como o carimbo, as festas regionais, o Círio de Nazaré. É uma riqueza cultural na música e na arte imensuráveis”, iniciou o artista.

Rafael destacou que Belém receberá a banda Angra em um momento muito especial da trajetória do grupo. “É um encontro de águas pois estamos celebrando nossos 30 anos. Mas é uma fase que marca o lançamento do nosso novo álbum, que sintoniza o passado com os planos para o futuro”, celebrou. Rafael disse ainda que compartilhar esse momento novo com os paraenses torna tudo ainda mais especial.

O vocalista destacou ainda o carinho da banda pelos paraenses. “Os fãs podem nossa energia boa e ainda testemunhar a nova fase que a banda se encontra. Testemunhar as músicas de 30 anos com a pegada atual. E trocar conosco essa emoção porque o show é sempre uma troca inspiradora, o que nos motiva sempre a continuar nos palcos”, destacou o artista.

As bandas locais que estarão presentes no festival são: Charlie Brown Jr Cover- La Familia 013; Emo Vive, com tributo às bandas emo; Coldplay Cover; Pink Floyd Project; Rhegia somado a Red Nightmare; Red Hot Chilli Peppers Cover Belém e Linkin Park Cover- Os esquecidos. Os ingressos estão à venda através do site Bilheteria Digital e nas unidades do Studio Pub (Presidente Pernambuco, Brás de Aguiar e Umarizal) e nas lojas King (Pátio Belém e Parque Shopping).

Agende-se

Studio Pub Rock Festival 2023

Data: 08/07

Hora: a partir das 17h

Local: Espaço Naútico Marine Club (Av. Bernardo Sayão, n° 5232)