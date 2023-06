Com dois bateristas no palco e homenagens; Charlie Brown Jr celebra 30 anos com show em Belém 

O sábado (10) será de rock em Belém. A galera do Charlie Brown Jr desembarca na terrinha trazendo um show especial, em comemoração aos 30 anos da banda de Santos (SP), que ganhou um projeto especial, encabeçado pelos guitarristas Marcão Britto e Thiago Castanho, que decidiram botar o pé na estrada em uma homenagem especial aos eternos Chorão e Champignon, que faleceram. O show está marcado para o Espaço Náutico Marine Club, com início às 20h. Em entrevista especial ao O Liberal, Thiago Castanho bateu um papo sobre o momento da banda, fãs, discos favoritos e o que o público de Belém vai poder curtir.

ASSISTA

Marcão Britto não escondeu a vontade de retornar a Belém. O guitarrista do Charlie Brown Jr afirmou que a banda está em um momento especial, mesmo com tudo que envolveu o retorno do CBJR aos palcos com as perdas de Chorão e Champignon e afirmou que a saudade de tocar, sentir o carinho do público foi maior e que tenta entregar no palco tudo aos fãs.

“É um momento muito especial, pois não é todo dia em que se completa 30 anos de banda, sendo que foi um rolê muito intenso, produzimos um vasto material, com 10 discos de estúdio, fizemos muitos shows pelo Brasil e a achamos que seria uma oportunidade ficar juntos novamente, tocando com o Thiago Castanho, meu irmão, que começou esse rolê comigo lá atrás então nada melhor que celebrarmos com os fãs na estrada, que fizeram parte de tudo isso”, comentou.

Guitarrista Marcão Britto falou do momento em que banda atravessa, relembrou shows e álbuns inesquecíveis (@caricatte / Instagram @marcaobritto)

VEJA MAIS

Setilisty

O show em Belém terá uma novidade. A banda terá dois bateristas no palco, tocando simultaneamente, uma viagem no tempo e relembrar grandes sucessos do CBJR, que terá um setilisty especial com canções que fizeram grandes sucessos, mas também o famoso “lado b”, com músicas que representam demais para os fãs e que não estiveram nas rádios do país.

“O Charlie Brown vai passar por todas as fases da banda, todos os discos e surpresas, pois estamos levando a Belém um show com dois bateristas, tocando simultaneamente que são o Pinguim e o Bruno Graveto, os dois passaram pela banda e nos vocais o Egypcio, que era do Tihuana, um cara muito querido por todos nós e que se encaixou perfeitamente no projeto, Thiago Castanho e eu nas guitarras e no baixo o Dênis Mascote”, disse, Marcão.

ASSISTA

VEJA MAIS

Novo público e lembranças

A nova turnê ganhou corpo, teve o reconhecimento dos fãs e vem mostrando à banda um novo público. Marcão falou da mudança da faixa etária da galera que frequenta os shows e se diz surpreso com a molecada descobrindo o som de uma banda considerada já “velha guarda”.

“A galera de Belém pode esperar um show emocionante, que vai evocar muitas lembranças, mais do que um show até e um convite para todos que, em algum momento, teve o Charlie Brown como trilha sonora da sua vida. A música passa por dentro das vidas das pessoas. É legal sentir essa energia, esse carinho, essa memória afetiva tão presente e perceber que tem um público muito grande jovem, que não teve oportunidade de assistir aos shows do Charlie Brown e eles estão presentes no nos nossos shows. Cerca de 60 a 70% do público é novo, que está descobrindo a banda através do Youtube, das plataformas digitais, pois é uma música espontânea e que só mostra que a obra do Charlie Brown é atemporal e continua relevante”, afirmou.

Nova formação do Charlie Brown Jr celebra 30 anos da banda (Divulgação)

VEJA MAIS

Chorão e Champignon

Champignon era o baixista do Charlie Brown Jr e faleceu em 2013, meses após a morte de Chorão (Ferdinando Ramos/Frame/AE)

Com 10 álbuns e inúmeros sucessos que marcaram a vida de milhares de fãs pelo Brasil, o Charlie Brown Jr mantém viva a essência, além das memórias dos integrantes que partiram e que deixou um vazio enorme nos corações dos fãs.

“Não podemos reclamar da turnê de 30 anos, só tocamos em shows lotados, com a energia lá em cima, muito viva, mesmo sem o Chorão e o Champignon, tudo que foi construído ao lado deles está presente, vivo e forte. Incrível como a música carrega toda essa aura do Charlie Brown, claro que gostaríamos, assim como todos os fãs, que eles estivessem com a gente. Eles foram mais que parceiros de banda, eram nossos amigos então sentimos muito, é difícil trabalhar isso. Na verdade nunca superamos, aprendemos a lidar e então até hoje pensamos neles, nos shows sempre falamos deles, é um momento de gratidão, de lembrança e homenagens que fazemos com vários momentos emocionantes”, relembrou.

Chorão era o vocalista do Charlie Brown Jr e faleceu em 2013 (João Miguel Jr / Tv Globo)

Melhor e mais difícil

O primeiro álbum do Charlie Brown foi lançado em 1997, o “Transpiração Contínua e Prolongada” e fechou com o “La Família 013”, que fio um disco póstumo, em 2013, finalizado após a morte de Chorão e Champignon. Marcão relembrou o álbum mais complicado de ser feito e relembrou o disco mais marcante da banda nesses 30 anos de banda.

“O ‘Nadando com os tubarões’ foi o álbum mais complicado, pois ali foi um período em que o Chorão perdeu o pai, e ele não estava bem emocionalmente. Tivemos que entregar um disco no meio desse turbilhão, foi um período que a banda não tocou muito ao vivo, passamos um perrengue. Morei dois anos na minha casa sem nada, dormindo no chão, não foi fácil, mas graças a Deus conseguimos superar. O disco muito divertido de fazer foi o ‘Boca Ordinárias’, que trouxe muitas alegrias para a banda, ganhamos vários prêmios na MTV na época. O prêmio mais cobiçado da noite que era a escolha da audiência, uma votação popular, então sabíamos que, quando se tem uma votação democrática é muito mais legal, ganhamos dois prêmios importantes assim, além de um clipe com a participação do Paulo Miklos, do Titãs, na música ‘Só por uma noite’, então foi um disco especial, marcou uma fase divertida da banda”, finalizou.

Banda Charlie Brown Jr celebra 30 anos em Belém (Divulgação / Instagram @marcaobritto)

Serviço

O show será no sábado (10) e inicia às 20h, com Djs e as bandas Turbo e Reggaetown, no Espaço Náutico Marine Club e fecha com Charlie Brown Jr. Os ingressos podem ser adquiridos de forma online pelo site ou na Loja Na Figueiredo, em Belém, além da Loja Brutal Tone Store, em Castanhal (PA).