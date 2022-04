Música, futebol e skate. Santos lança uniformes em homenagem à banda de rock Charlie Brown Jr

Música, futebol e skate, combinação perfeita para o torcedor santista, que viu nascer na cidade de Santos-SP a banda de rock Charlie Brown Jr., em 1992 e que tinha como principal componente o vocalista Chorão, torcedor fanático do Santos, que faleceu em 2013. Pensando em homenagear a banda que completaria 30 anos em 2022, o Santos e a fornecedora de material esportivo Umbro, decidiram lançar uma coleção “street lifestyle” em parceria com a marca Charlie Brown Jr. O evento foi lançado ontem, na cidade praiana.

A coleção possui agasalhos, acessórios, calçados, além de camisetas e gatas. O escudo do Santos ganhou um “skate”, esporte que o vocalista Chorão praticava. A coleção possui uma linha casual igual ao uniforme 1 do Peixe, tendo o nome “Charlie Brown Jr” como patrocinador estampado no peito. O gerente de marketing da Umbro falou da importância em se fazer essa homenagem.

“Esse projeto é muito importante para todas as partes envolvidas. E fazer parte dessa homenagem, principalmente desenhando as peças e as coleções, é fazer parte de uma grande história. Conseguimos juntar todos os pontos que ligam a banda ao Clube, e conseguimos entregar para os torcedores e fãs.”, disse o gerente de marketing da Umbro, Rafael Elias, ao site oficial do Peixe.

Agasalho e uniforme 2 (Divulgação Santos FC e Umbro)

O executivo de marketing do Santos, Rafael Soares, falou da importância que o Charlie Brown Jr possui para a cidade de Santos e o Santos na vida da banda, principalmente para o Chorão, torcedor do Peixe.

“A parceria e a banda tem o DNA do Santos. É ótimo o Alvinegro se atrelar a esse universo da cultura musical. A ideia principal é presentear o nosso torcedor e os fãs da banda com as linhas esportivas, casual e street. E com o projeto do ‘Santos do Mundo’, nada melhor que ter uma banda santista ao nosso lado que também é reconhecida em vários cantos do planeta”, finalizou.

Os novos uniformes do Santos da coleção Charlie Brown Jr estão disponíveis no site.