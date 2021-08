Documentário sobre Chorão chega à Netflix

O documentário "Chorão: Marginal Alado" sobre a vida e a carreira do líder do Charlie Brown Jr., falecido precocemente em 2013, chegou à Netflix. Sob a direção de Felipe Novaes, o filme contagia pela trilha sorona com os sucessos da banda, além de informações sobre as facetas como cantor e compositor, a paixão pelo skate e imagens de arquivo e entrevistas inéditos, incluindo informações sobre o vício do artista e o trabalho social realizado pelo artista.

O documentário foi lançado inicialmente em vídeo on demand, em abril. O líder do Charlie Brown Jr. era um artista completo, que escrevia as músicas, cantava e trazia constribuições às performances do restante da banda. O filme revela também o amor de Chorão pela família, com depoimentos da esposa e do filho e vídeos ao lado da mãe e a relação com os fãs.

Os bastidores da banda, como a relação polêmica com o baixista Champignon, também foi abordado pelo projeto. Champignon chegou a dar entrevista para o documentário antes de falecer, poucos meses após Chorão.