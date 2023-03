10 anos sem Chorão: banda paraense presta homenagem com show cover de Charlie Brown Jr.

No último dia 6, a internet se encheu de homenagens a Alexandre Magno Abrão, o "Chorão" da banda Charlie Brown Jr. Os fãs relembraram os 10 anos da morte do cantor, que foi um dos responsáveis pela difusão da prática do skate em Santos (SP), além do fortalecimento do Rock nacional. A banda paraense "La Família 013", cover da banda paulista, realiza show em homenagem ao vocalista, no próximo dia 25.

A banda paraense faz cover da banda Charlie Brown Jr. há dois anos. O advogado e cantor, Vitor Serique vocalista da La Família, destaca o legado que Chorão deixou na cultura brasileira e a que forma isso impactou a sua própria música. "Chorão deixou um legado muito forte para os seus fãs. As músicas escritas por ele (em sua maioria) tinham cunho crítico com a política, mas também falava de superação, de busca dos objetivos para crescer e evoluir…isso motiva muita gente, inclusive a nós", iniciou.

Para o cantor, a banda é atemporal, assim como suas músicas, e por isso permanecem atuais, mesmo uma década depois. Vitor revelou que a banda que hoje é formada por ele, Hyan Mesquita (guitarrista), Marciel Avelar (baixista) e Rafael Guimarães (baterista), surgiu a partir de uma das últimas músicas lançadas por Chorão. "A banda vinha numa crescente e tinha acabado de produzir músicas novas. O disco que deu origem ao nome da nossa banda foi lançado depois da sua morte", relembrou.

"A partir daí, depois de estudar música e aprender a tocar um instrumento e cantar, apareceu a oportunidade de criar um cover da banda pra tocar em um pub da cidade. Era o sonho se realizando. Ela foi criada num período turbulento no mundo (pandêmico), mas resistiu e continuamos firmes até hoje", finalizou.

Sobre o show tributo a Chorão, que será realizado no dia 25 de março, no Porto Lounge, localizado na rua Diogo Móia, 489 no bairro Umarizal, Vitor declara que será um momento de relembrar e faz o convite aos fãs. "Show estendido em homenagem ao Chorão, tocando todos os sucessos da Charlie Brown Jr. Gostamos muito de trabalhar com as músicas: 'me encontra', 'só por uma noite', 'proibida pra mim', 'zoio de lula' e 'papo reto'. Essas têm um efeito indescritível nos shows", arguiu.

A proximidade com os fãs é uma das marcas da banda. O cantor paraense gosta do carinho e diz que sempre são bem recebidos pelo público. "Sempre recebemos cada um que chega pra parabenizar o nosso trabalho depois de um show, e também respondemos a todos os que comentam nossas postagens e nos marcam em vídeos nas redes sociais. Trata-se de respeito com aqueles que consomem o nosso trabalho. Achamos que isso é muito importante!", declarou.

Enquanto fã de Chorão e de Charlie Brown Jr., o músico relembrou que assistiu três shows, o último em Salinas, na praia do Atalaia. "A conexão com a banda aconteceu muito cedo. Logo com o lançamento do primeiro disco da banda - Transpiração Contínua Prolongada - e com o sucesso do 'O coro vai comê!' e 'Proibida pra mim', me despertou a curiosidade em ouvir as demais músicas do álbum. E daí pra frente nunca mais abandonei", pontuou.

"Uma curiosidade interessante é que eu era tão fã desde a adolescência que todos da família já sabiam e me presenteavam com um CD da banda no meu aniversário. Até hoje possuo 6 originais no meu acervo e aguardo ansiosamente pelo autógrafo dos demais integrantes da banda", finalizou.

Serviço

Evento: Show em homenagem a ‘Chorão’ do Charlie Brown Jr.

Data: 25/03, sábado.

Local: Porto Lounge - Rua Diogo Moia, 489, Umarizal.

Horário: a partir das 22h.

Mais informações: @l013pa